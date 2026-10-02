https://sputnik-georgia.ru/20261002/peskov-rossiya-v-chernom-more-otvechaet-na-udary-kieva-300941985.html

Песков: Россия в Черном море отвечает на удары Киева

Песков: Россия в Черном море отвечает на удары Киева

Sputnik Грузия

Российской стороне важно полностью пресечь поставки по морю Украине военного оборудования, боеприпасов, топлива для интересов ВСУ 02.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-02T19:28+0400

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ТБИЛИСИ, 2 окт – Sputnik. Россия в Черном море отвечает на удары, которые начал наносить киевский режим, Украина должна за это заплатить свою цену, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Представитель Кремля прокомментировал ситуацию в Черном море.Он отметил, что Москва всегда открыта к переговорам, но по Черному морю ситуация особенная.По словам пресс-секретаря президента, России важно полностью пресечь поставки по морю Украине военного оборудования, боеприпасов, топлива для интересов украинских вооруженных формирований.Песков также обратил внимание, что нет никакой конкретики об инициативе Турции и ООН по вопросу безопасности судоходства в Черном море.Представитель Кремля подчеркнул, что фрагментарные договоренности не способны приблизить мирное урегулирование, а к комплексным договоренностям киевский режим склонности не проявляет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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россия, в мире, политика, черное море, украина, киев, дмитрий песков, оон, обострение ситуации вокруг украины