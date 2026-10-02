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Песков: Россия в Черном море отвечает на удары Киева
Песков: Россия в Черном море отвечает на удары Киева
Sputnik Грузия
Российской стороне важно полностью пресечь поставки по морю Украине военного оборудования, боеприпасов, топлива для интересов ВСУ 02.10.2026, Sputnik Грузия
2026-10-02T19:28+0400
2026-10-02T19:28+0400
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ТБИЛИСИ, 2 окт – Sputnik. Россия в Черном море отвечает на удары, которые начал наносить киевский режим, Украина должна за это заплатить свою цену, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Представитель Кремля прокомментировал ситуацию в Черном море.Он отметил, что Москва всегда открыта к переговорам, но по Черному морю ситуация особенная.По словам пресс-секретаря президента, России важно полностью пресечь поставки по морю Украине военного оборудования, боеприпасов, топлива для интересов украинских вооруженных формирований.Песков также обратил внимание, что нет никакой конкретики об инициативе Турции и ООН по вопросу безопасности судоходства в Черном море.Представитель Кремля подчеркнул, что фрагментарные договоренности не способны приблизить мирное урегулирование, а к комплексным договоренностям киевский режим склонности не проявляет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, в мире, политика, черное море, украина, киев, дмитрий песков, оон, обострение ситуации вокруг украины
россия, в мире, политика, черное море, украина, киев, дмитрий песков, оон, обострение ситуации вокруг украины
Песков: Россия в Черном море отвечает на удары Киева
19:28 02.10.2026 (обновлено: 20:37 02.10.2026)
Российской стороне важно полностью пресечь поставки по морю Украине военного оборудования, боеприпасов, топлива для интересов ВСУ
ТБИЛИСИ, 2 окт – Sputnik. Россия в Черном море отвечает на удары, которые начал наносить киевский режим, Украина должна за это заплатить свою цену, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Представитель Кремля прокомментировал ситуацию в Черном море.
"Россия отвечает на те удары, которые начала наносить Украина. Украина должна заплатить свою цену за это, она платит уже и будет продолжать платить", – сказал Песков.
Он отметил, что Москва всегда открыта к переговорам, но по Черному морю ситуация особенная.
По словам пресс-секретаря президента, России важно полностью пресечь поставки по морю Украине военного оборудования, боеприпасов, топлива для интересов украинских вооруженных формирований.
Песков также обратил внимание, что нет никакой конкретики об инициативе Турции и ООН по вопросу безопасности судоходства в Черном море.
"Никакой конкретики. Мы знаем эту инициативу, действительно", – сообщил он.
Представитель Кремля подчеркнул, что фрагментарные договоренности не способны приблизить мирное урегулирование, а к комплексным договоренностям киевский режим склонности не проявляет.