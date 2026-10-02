https://sputnik-georgia.ru/20261002/pravitelstvo-gruzii-otremontiruet-dorogu-k-monastyrskomu-kompleksu-david-garedzhi-300907044.html

Правительство Грузии отремонтирует дорогу к монастырскому комплексу Давид-Гареджи

Правительство Грузии отремонтирует дорогу к монастырскому комплексу Давид-Гареджи

Sputnik Грузия

Длина участка, который планируется отремонтировать, составляет 5,3 километра, проект полностью профинансируют из госбюджета 02.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-02T10:50+0400

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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Департамент автомобильных дорог Грузии объявил тендер на ремонт участка дороги Лемшвениэра – Давид-Гареджи с 14-го по 18-й км, а также 900-метрового участка подъездной дороги к монастырю Святого Иоанна Крестителя, сообщили в ведомстве.Монастырский комплекс Давид-Гареджи протяженностью 25 километров расположен на пустынных склонах горы Гареджи и до сих пор удивляет посетителей своей архитектурой и живописью. Его основатель – монах Давид – был учеником Иоанна Зедазнийского, пришедшего с ним из Сирии в Иверию (Грузия) для того, чтобы проповедовать христианство.Длина подлежащего реабилитации участка составляет 5,3 км. Он расположен в муниципалитете Сагареджо.Существующее дорожное покрытие было исключительно грунтовым, поэтому во время атмосферных осадков движение по нему затруднялось.Проект предусматривает полную реабилитацию дороги. В рамках работ планируется восстановить проезжую часть и уложить асфальтобетонное покрытие, восстановить существующие искусственные сооружения и построить новые. Также предусмотрено устройство примыканий, водопропускных труб и дорожных знаков, а также нанесение дорожной разметки.Проект полностью финансируется из государственного бюджета.Проблема сейчасВ наши дни часть монастырского комплекса находится на территории Азербайджана, что является предметом территориальных споров между Грузией и Азербайджаном начиная с 1991 года.У Грузии с Азербайджаном общая государственная граница протяженностью 440 километров, треть которой все еще не делимитирована. На одном из спорных участков расположен монастырский комплекс VI века Давид-Гареджи, на часть которого претендует азербайджанская сторона.Тема делимитации и демаркации границы стала актуальной после того, как азербайджанские пограничники на несколько дней перекрыли путь к грузинскому монастырю Удабно. В результате переговоров на уровне МИД дорогу открыли, но проблема не решена.Осенью 2020 года прокуратура Грузии начала следствие о незаконной передаче территорий Грузии иностранному государству в процессе демаркации грузино-азербайджанской границы. К уголовной ответственности привлечены бывшие члены комиссии — сотрудник МИД Ивери Мелашвили и сотрудница МВД Наталья Ильичева.По данным следствия, они скрыли наличие карты 1937–1938 годов во время работы в комиссии по демаркации и делимитации грузино-азербайджанской границы, из-за чего Грузия могла лишиться 3,5 тысячи гектаров своей территории, в том числе части монастырского комплекса Давид-Гареджи. По данным следствия, они действовали по указанию "вышестоящего руководства"."Дело картографов" поставило под вопрос весь процесс делимитации и демаркации границы, начатый в 1994 году, так как речь идет о возможной потере территорий на 13 участках границы из 16 согласованных.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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общество, грузия, новости, давид-гареджи, азербайджан, тбилиси