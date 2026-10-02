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Проспект Руставели в ремонте: когда откроют главный проспект Тбилиси?

Проспект Руставели в ремонте: когда откроют главный проспект Тбилиси?

Sputnik Грузия

Ремонт главной улицы столицы Грузии - проспекта Руставели - продолжается, а вместе с ним и неудобства для жителей и гостей Тбилиси. 02.10.2026, Sputnik Грузия

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Ограничения для автомобилей и пешеходов в самом центре столицы осложняют движение, меняют маршруты общественного транспорта, а шум и пыль создают проблемы жителям и бизнесу.Мэр Тбилиси Каха Каладзе обещает, что масштабная реконструкция главного проспекта завершится к концу ноября. На проспекте Руставели меняют не только дорожное покрытие, но и подземные коммуникации и другую инфраструктуру.При этом к подрядчику уже возникали претензии. Компанию Smart Solutions несколько раз штрафовали за нарушение условий контракта — работы на отдельных участках не велись в предусмотренном круглосуточном режиме. Теперь главный вопрос: удастся ли вернуть центру Тбилиси привычный ритм жизни в обещанный срок?

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