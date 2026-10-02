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Путь Грузии в Европу основан на христианских ценностях – премьер
Путь Грузии в Европу основан на христианских ценностях – премьер
Sputnik Грузия
Кобахидзе назвал заслуги Католикоса-Патриарха Илии II в сохранении духовного единства грузинского общества "эпохальными" 02.10.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Путь Грузии к общей европейской семье основан на ценностях, которые сформировали европейскую цивилизацию, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая на международной конференции "Основы европейской цивилизации и 1700 лет христианства в Грузии".По словам премьера, христианство пришло в Грузию еще в I веке благодаря проповеди святых апостолов, а исторический выбор, сделанный 17 веков назад, определил дальнейший путь страны.Глава грузинского правительства отметил особую роль православной веры в сохранении самобытности Грузии на протяжении веков, а также вклад Грузинской православной церкви и духовных и общественных деятелей страны.Отдельно премьер остановился на роли Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II, назвав его заслуги "эпохальными". По словам Кобахидзе, именно благодаря его духовному руководству христианские ценности глубоко утвердились в фундаменте восстановленного независимого государства."Патриарх Илия II сохранил и укрепил духовное единство народа и создал прочный мост, который связывает наше многовековое наследие с современной грузинской государственностью", — заявил Кобахидзе.О европейской цивилизацииПремьер заявил, что на фоне современных политических, идеологических, демографических и ценностных вызовов для Европы особенно важно помнить об основах европейской цивилизации."Европейская цивилизация возникла на основе христианской морали, неприкосновенности человеческого достоинства и идеалов свободы", — сказал премьер.По его словам, Грузия намерена продолжать путь к общей европейской семье, сохраняя традиции, духовную идентичность и многовековое наследие."Наш путь к общей европейской семье основан именно на тех истинных ценностях, которые создали саму эту великую цивилизацию. Грузия и впредь будет неуклонно продолжать этот путь — мы сохраним наши традиции, духовную идентичность и многовековое наследие", — отметил Кобахидзе.Кобахидзе также поблагодарил организаторов международной конференции, Межпарламентскую ассамблею православия и иностранных гостей за участие в мероприятии. Он выразил надежду, что дискуссия внесет вклад в укрепление общего европейского будущего и духовных ценностей. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, грузия, новости, тбилиси, европа, ираклий кобахидзе, грузинская православная церковь, межпарламентская ассамблея православия
Путь Грузии в Европу основан на христианских ценностях – премьер
Кобахидзе назвал заслуги Католикоса-Патриарха Илии II в сохранении духовного единства грузинского общества "эпохальными"
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Путь Грузии к общей европейской семье основан на ценностях, которые сформировали европейскую цивилизацию, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая на международной конференции "Основы европейской цивилизации и 1700 лет христианства в Грузии".
По словам премьера, христианство пришло в Грузию еще в I веке благодаря проповеди святых апостолов, а исторический выбор, сделанный 17 веков назад, определил дальнейший путь страны.
"Евангельские ценности стали главной основой нашей государственности, культуры, самобытности и национального сознания, что сделало Грузию неотъемлемой частью европейского христианского мира и одним из его древнейших создателей", — заявил Кобахидзе.
Глава грузинского правительства отметил особую роль православной веры в сохранении самобытности Грузии на протяжении веков, а также вклад Грузинской православной церкви и духовных и общественных деятелей страны.
Отдельно премьер остановился на роли Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II, назвав его заслуги "эпохальными". По словам Кобахидзе, именно благодаря его духовному руководству христианские ценности глубоко утвердились в фундаменте восстановленного независимого государства.
"Патриарх Илия II сохранил и укрепил духовное единство народа и создал прочный мост, который связывает наше многовековое наследие с современной грузинской государственностью", — заявил Кобахидзе.
О европейской цивилизации
Премьер заявил, что на фоне современных политических, идеологических, демографических и ценностных вызовов для Европы особенно важно помнить об основах европейской цивилизации.
"Европейская цивилизация возникла на основе христианской морали, неприкосновенности человеческого достоинства и идеалов свободы", — сказал премьер.
По его словам, Грузия намерена продолжать путь к общей европейской семье, сохраняя традиции, духовную идентичность и многовековое наследие.
"Наш путь к общей европейской семье основан именно на тех истинных ценностях, которые создали саму эту великую цивилизацию. Грузия и впредь будет неуклонно продолжать этот путь — мы сохраним наши традиции, духовную идентичность и многовековое наследие", — отметил Кобахидзе.
Кобахидзе также поблагодарил организаторов международной конференции, Межпарламентскую ассамблею православия и иностранных гостей за участие в мероприятии. Он выразил надежду, что дискуссия внесет вклад в укрепление общего европейского будущего и духовных ценностей.