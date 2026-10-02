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Стержень украинства: как украинские учебники оболгали казаков? – Странная история №2
Стержень украинства: как украинские учебники оболгали казаков? – Странная история №2
Sputnik Грузия
Казаки – отдельный украинский народ, Москва – извечный враг, а Переяславская рада – роковая ошибка, которой украинцы сопротивлялись еще в XVII веке. Об этом... 02.10.2026, Sputnik Грузия
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Как школьные учебники переписывают историю казачества, зачем Хмельницкого превращают в борца за независимую Украину, Мазепу – в национального героя и что такое "стержень украинства"? Об этом – во втором выпуске документального проекта Кирилла Орлова "Странная история" на канале "Sputnik на русском". Смотрите в Дзен:
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Стержень украинства: как украинские учебники оболгали казаков? – Странная история №2
16:20 02.10.2026 (обновлено: 17:07 02.10.2026)
Казаки – отдельный украинский народ, Москва – извечный враг, а Переяславская рада – роковая ошибка, которой украинцы сопротивлялись еще в XVII веке. Об этом рассказывают современные украинские школьные учебники
Как школьные учебники переписывают историю казачества, зачем Хмельницкого превращают в борца за независимую Украину, Мазепу – в национального героя и что такое "стержень украинства"? Об этом – во втором выпуске документального проекта Кирилла Орлова "Странная история" на канале "Sputnik на русском".