https://sputnik-georgia.ru/20261002/sterzhen-ukrainstva-kak-ukrainskie-uchebniki-obolgali-kazakov---strannaya-istoriya-2-300935724.html

Стержень украинства: как украинские учебники оболгали казаков? – Странная история №2

Стержень украинства: как украинские учебники оболгали казаков? – Странная история №2

Sputnik Грузия

Казаки – отдельный украинский народ, Москва – извечный враг, а Переяславская рада – роковая ошибка, которой украинцы сопротивлялись еще в XVII веке. Об этом... 02.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-02T16:20+0400

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Как школьные учебники переписывают историю казачества, зачем Хмельницкого превращают в борца за независимую Украину, Мазепу – в национального героя и что такое "стержень украинства"? Об этом – во втором выпуске документального проекта Кирилла Орлова "Странная история" на канале "Sputnik на русском". Смотрите в Дзен:

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