https://sputnik-georgia.ru/20261002/tamozhenniki-gruzii-obnaruzhili-v-mashinakh-gruzhennykh-sakharom-kontrabandu-na-million-lari-300931416.html

Таможенники Грузии обнаружили в машинах, груженных сахаром, контрабанду на миллион лари

Таможенники Грузии обнаружили в машинах, груженных сахаром, контрабанду на миллион лари

Sputnik Грузия

В трех грузовиках, следовавших в Азербайджан, обнаружили 100 тысяч пачек сигарет и более 1,1 тысячи единиц медикаментов 02.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-02T15:55+0400

2026-10-02T15:55+0400

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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Сотрудники Таможенного департамента обнаружили в грузовиках, следовавших в Азербайджан, контрабандную продукцию общей стоимостью 1,1 миллиона лари, говорится в сообщении Службы доходов.По данным ведомства, во время проверки грузовиков на таможенно-пропускном пункте "Красный мост" таможенники проверили три грузовика, по документам груженных сахаром и следовавших в Азербайджан. Во время проверки они обнаружили в машинах 100 тысяч пачек сигарет и 1 114 единиц различных медикаментов.Общая стоимость контрабандных товаров, подлежащих акцизу и декларированию, составила 1,1 миллиона лари.Дело передано Следственной службе Минфина Грузии. Следствие ведется по статье "Перевоз транзитом через Грузию товара без акциза и в обход декларирования".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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