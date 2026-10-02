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Тайник в газовом баллоне: на границе Грузии обнаружили партию лекарств
Тайник в газовом баллоне: на границе Грузии обнаружили партию лекарств
Sputnik Грузия
Мужчина спрятал различные медикаменты в специально оборудованном тайнике в газовом баллоне, расположенном в багажнике легкового автомобиля 02.10.2026, Sputnik Грузия
2026-10-02T21:44+0400
2026-10-02T21:44+0400
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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Лекарственные препараты на сумму около 45 тысяч лари пытались тайно провезти через границу Грузии – гражданина Армении выявили сотрудники Следственной службы министерства финансов страны. По данным ведомства, мужчина спрятал различные медикаменты в специально оборудованном тайнике в газовом баллоне, расположенном в багажнике легкового автомобиля. Он пытался скрыть товар от таможенного контроля при въезде в Грузию через пункт "Садахло". Таможенная стоимость обнаруженных препаратов составила 44 892 лари. Расследование ведется по статье "Нарушение правил перемещения товаров через таможенную границу в особо крупном размере", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, новости, тпп "сарпи", контрабанда
происшествия, грузия, новости, тпп "сарпи", контрабанда
Тайник в газовом баллоне: на границе Грузии обнаружили партию лекарств
Мужчина спрятал различные медикаменты в специально оборудованном тайнике в газовом баллоне, расположенном в багажнике легкового автомобиля
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Лекарственные препараты на сумму около 45 тысяч лари пытались тайно провезти через границу Грузии – гражданина Армении выявили сотрудники Следственной службы министерства финансов страны.
По данным ведомства, мужчина спрятал различные медикаменты в специально оборудованном тайнике в газовом баллоне, расположенном в багажнике легкового автомобиля.
Он пытался скрыть товар от таможенного контроля при въезде в Грузию через пункт "Садахло".
Таможенная стоимость обнаруженных препаратов составила 44 892 лари.
Расследование ведется по статье "Нарушение правил перемещения товаров через таможенную границу в особо крупном размере", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.