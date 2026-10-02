https://sputnik-georgia.ru/20261002/taynik-v-gazovom-ballone-na-granitse-gruzii-obnaruzhili-partiyu-lekarstv-300941034.html

Тайник в газовом баллоне: на границе Грузии обнаружили партию лекарств

Тайник в газовом баллоне: на границе Грузии обнаружили партию лекарств

Sputnik Грузия

Мужчина спрятал различные медикаменты в специально оборудованном тайнике в газовом баллоне, расположенном в багажнике легкового автомобиля 02.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-02T21:44+0400

2026-10-02T21:44+0400

2026-10-02T21:44+0400

происшествия

грузия

новости

тпп "сарпи"

контрабанда

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/01/251897254_0:197:1280:917_1920x0_80_0_0_2d0adeb77caae49adb0613a0de80341b.jpg

ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Лекарственные препараты на сумму около 45 тысяч лари пытались тайно провезти через границу Грузии – гражданина Армении выявили сотрудники Следственной службы министерства финансов страны. По данным ведомства, мужчина спрятал различные медикаменты в специально оборудованном тайнике в газовом баллоне, расположенном в багажнике легкового автомобиля. Он пытался скрыть товар от таможенного контроля при въезде в Грузию через пункт "Садахло". Таможенная стоимость обнаруженных препаратов составила 44 892 лари. Расследование ведется по статье "Нарушение правил перемещения товаров через таможенную границу в особо крупном размере", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, тпп "сарпи", контрабанда