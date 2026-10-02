https://sputnik-georgia.ru/20261002/vs-rossii-osvobodili-tri-naselennykh-punkta-v-zone-svo-300941857.html

ВС России освободили три населенных пункта в зоне СВО

ВС России освободили три населенных пункта в зоне СВО

Sputnik Грузия

Группировка "Север" в течение недели взяла под контроль 14 населенных пунктов – 10 в Харьковской и четыре в Сумской области 02.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-02T17:22+0400

2026-10-02T17:22+0400

2026-10-02T20:35+0400

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минобороны рф

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ТБИЛИСИ, 2 окт – Sputnik. Российские военные за минувшие сутки взяли под контроль Грачевку и Сердобино в Харьковской области и Малую Рыбицу в Сумской области, сообщила в пятницу пресс-служба Минобороны РФ.Все три населенных пункта находятся в зоне действия российской группировки войск "Север".За минувшую неделю группировка в общей сложности взяла под контроль 14 населенных пунктов – из них 10 в Харьковской области и четыре в Сумской.Подразделения "Севера" выполняют боевую задачу в зоне окружения группировки ВСУ в Харьковской области и расширяют зону контроля вокруг "котла".В зоне действия группировки "Север" ВСУ потеряли за неделю более двух тысяч боевиков, 21 бронемашину, 144 автомобиля, четыре артиллерийских орудия, две боевые машины РСЗО "Град" и 11 станций РЭБ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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Sputnik Грузия

россия, в мире, обострение ситуации вокруг украины, минобороны рф