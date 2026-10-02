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ВС России освободили три населенных пункта в зоне СВО
ВС России освободили три населенных пункта в зоне СВО
Sputnik Грузия
Группировка "Север" в течение недели взяла под контроль 14 населенных пунктов – 10 в Харьковской и четыре в Сумской области 02.10.2026, Sputnik Грузия
2026-10-02T17:22+0400
2026-10-02T17:22+0400
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ТБИЛИСИ, 2 окт – Sputnik. Российские военные за минувшие сутки взяли под контроль Грачевку и Сердобино в Харьковской области и Малую Рыбицу в Сумской области, сообщила в пятницу пресс-служба Минобороны РФ.Все три населенных пункта находятся в зоне действия российской группировки войск "Север".За минувшую неделю группировка в общей сложности взяла под контроль 14 населенных пунктов – из них 10 в Харьковской области и четыре в Сумской.Подразделения "Севера" выполняют боевую задачу в зоне окружения группировки ВСУ в Харьковской области и расширяют зону контроля вокруг "котла".В зоне действия группировки "Север" ВСУ потеряли за неделю более двух тысяч боевиков, 21 бронемашину, 144 автомобиля, четыре артиллерийских орудия, две боевые машины РСЗО "Град" и 11 станций РЭБ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, в мире, обострение ситуации вокруг украины, минобороны рф
россия, в мире, обострение ситуации вокруг украины, минобороны рф
ВС России освободили три населенных пункта в зоне СВО
17:22 02.10.2026 (обновлено: 20:35 02.10.2026)
Группировка "Север" в течение недели взяла под контроль 14 населенных пунктов – 10 в Харьковской и четыре в Сумской области
ТБИЛИСИ, 2 окт – Sputnik. Российские военные за минувшие сутки взяли под контроль Грачевку и Сердобино в Харьковской области и Малую Рыбицу в Сумской области, сообщила в пятницу пресс-служба Минобороны РФ.
Все три населенных пункта находятся в зоне действия российской группировки войск "Север".
За минувшую неделю группировка в общей сложности взяла под контроль 14 населенных пунктов – из них 10 в Харьковской области и четыре в Сумской.
Подразделения "Севера" выполняют боевую задачу в зоне окружения группировки ВСУ в Харьковской области и расширяют зону контроля вокруг "котла".
"За неделю в данном районе противник потерял свыше 265 боевиков, девять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, пять квадроциклов и три наземных робототехнических комплекса", – сообщили в Минобороны РФ.
В зоне действия группировки "Север" ВСУ потеряли за неделю более двух тысяч боевиков, 21 бронемашину, 144 автомобиля, четыре артиллерийских орудия, две боевые машины РСЗО "Град" и 11 станций РЭБ.