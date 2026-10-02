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Встреча премьера Грузии и президента Трампа: администрация раскрыла детали

Встреча премьера Грузии и президента Трампа: администрация раскрыла детали

Sputnik Грузия

Кобахидзе заявил, что на приеме коротко поговорил с Дональдом Трампом и Марко Рубио о восстановлении стратегического партнерства 02.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-02T11:58+0400

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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Администрация правительства Грузии распространила официальную информацию о присутствии премьер-министра Ираклия Кобахидзе на приеме, который президент США Дональд Трамп провел 22 сентября в Нью-Йорке в честь лидеров государств – участников 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.Пресс-служба также опубликовала фотографию, на которой глава грузинского правительства и Трамп пожимают друг другу руки.Ранее Кобахидзе рассказал, что во время приема ему удалось коротко поговорить как с президентом США, так и с госсекретарем Марко Рубио."Во время этих кратких бесед я отметил, что наше желание – восстановить стратегическое партнерство. Это в значительной степени зависит от самих Соединенных Штатов. С нашей стороны шаг уже сделан, мы ждем ответных шагов. Это было мое послание во время кратких бесед – как с президентом США, так и с государственным секретарем", – заявил Кобахидзе.При этом глава правительства отметил, что обе беседы прошли очень позитивно.Грузия и СШАОтношения Грузии и США на сегодняшний день носят формальный характер. Между странами при администрации бывшего президента США Джо Байдена было приостановлено стратегическое партнерство, действовавшее с 2009 года, и против ряда грузинских чиновников введены визовые санкции.Вашингтон также ввел финансовые ограничения против почетного председателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили.Поводом для ухудшения отношений стал ряд законов, принятых в Грузии, которые, по мнению администрации Байдена, "противоречат принципам демократии".После прихода к власти Дональда Трампа правительство в Тбилиси не раз заявляло о желании перезагрузить отношения и заключить новое соглашение о стратегическом партнерстве на равных условиях, среди которых – безвизовый режим для граждан страны и прямые авиарейсы. Четкого ответа на эту инициативу "Грузинская мечта" пока не получила.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, сша, дональд трамп, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, оон