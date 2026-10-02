https://sputnik-georgia.ru/20261002/zarplaty-pravitelstva-i-parlamentariev-v-gruzii-snova-vyrastut-kto-skolko-poluchaet-300930093.html

Зарплаты правительства и парламентариев в Грузии снова вырастут: кто сколько получает

Зарплаты правительства и парламентариев в Грузии снова вырастут: кто сколько получает

Sputnik Грузия

Зарплата президента, премьер-министра и председателя парламента составит 17 350 лари в месяц 02.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-02T13:53+0400

2026-10-02T13:53+0400

2026-10-02T13:54+0400

экономика

грузия

новости

правительство грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/0b/251141571_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_4f0fe7b9b02e0fbc7b36823a032d4618.jpg

ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Рост зарплат бюджетников, запланированный на 2027 год в первоначальной версии государственного бюджета, коснется и первых лиц страны, а также депутатов парламента Грузии и министров, чья годовая зарплата превышает отметку в 100 тысяч лари.В 2027 году рост зарплат чиновникам составит 8,4%. При этом зарплата государственных чиновников формируется из двух компонентов – основная ставка и коэффициент, зависящий от класса чиновника и занимаемой им позиции.Таким образом, годовые заработные платы первых лиц государства, депутатов и министров в 2027 году будут выглядеть следующим образом:Президент Грузии — 208 200 лари — 17 350 лари в месяц;Премьер-министр — 208 200 лари — 17 350 лари в месяц;Председатель парламента — 208 200 лари — 17 350 лари в месяц;Министр — 176 970 лари — 14 754,5 лари в месяц;Первый заместитель министра — 156 150 лари — 13 012,5 лари в месяц;Заместитель министра — 150 735 лари — 12 561,25 лари в месяц;Депутат парламента — от 166 560 до 191 544 лари в зависимости от занимаемой должности в парламенте страны — от 13 880 до 15 962 лари в месяц.Помимо зарплат, чиновники также получают надбавки и премии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, правительство грузии