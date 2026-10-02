Зарплаты правительства и парламентариев в Грузии снова вырастут: кто сколько получает
13:53 02.10.2026 (обновлено: 13:54 02.10.2026)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЗдание администрации правительства Грузии
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Зарплата президента, премьер-министра и председателя парламента составит 17 350 лари в месяц
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Рост зарплат бюджетников, запланированный на 2027 год в первоначальной версии государственного бюджета, коснется и первых лиц страны, а также депутатов парламента Грузии и министров, чья годовая зарплата превышает отметку в 100 тысяч лари.
В 2027 году рост зарплат чиновникам составит 8,4%. При этом зарплата государственных чиновников формируется из двух компонентов – основная ставка и коэффициент, зависящий от класса чиновника и занимаемой им позиции.
Таким образом, годовые заработные платы первых лиц государства, депутатов и министров в 2027 году будут выглядеть следующим образом:
Президент Грузии — 208 200 лари — 17 350 лари в месяц;
Премьер-министр — 208 200 лари — 17 350 лари в месяц;
Председатель парламента — 208 200 лари — 17 350 лари в месяц;
Министр — 176 970 лари — 14 754,5 лари в месяц;
Первый заместитель министра — 156 150 лари — 13 012,5 лари в месяц;
Заместитель министра — 150 735 лари — 12 561,25 лари в месяц;
Депутат парламента — от 166 560 до 191 544 лари в зависимости от занимаемой должности в парламенте страны — от 13 880 до 15 962 лари в месяц.
Премьер-министр — 208 200 лари — 17 350 лари в месяц;
Председатель парламента — 208 200 лари — 17 350 лари в месяц;
Министр — 176 970 лари — 14 754,5 лари в месяц;
Первый заместитель министра — 156 150 лари — 13 012,5 лари в месяц;
Заместитель министра — 150 735 лари — 12 561,25 лари в месяц;
Депутат парламента — от 166 560 до 191 544 лари в зависимости от занимаемой должности в парламенте страны — от 13 880 до 15 962 лари в месяц.
Помимо зарплат, чиновники также получают надбавки и премии.