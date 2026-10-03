https://sputnik-georgia.ru/20261003/borba-s-vorovskim-mirom-v-gruzii--za-sutki-zaderzhano-80-chelovek-300948440.html

Борьба с воровским миром в Грузии – за сутки задержано 80 человек

Борьба с воровским миром в Грузии – за сутки задержано 80 человек

Sputnik Грузия

Всем задержанным грозит до 15 лет лишения свободы 03.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-03T13:00+0400

2026-10-03T13:00+0400

2026-10-03T13:00+0400

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Восемьдесят человек были задержаны за сутки в результате масштабной полицейской операции в Тбилиси и регионах страны в рамках борьбы с т.н. "воровским миром", сообщает МВД Грузии. По данным ведомства, также за последние сутки обвинения были предъявлены 14 гражданам. Некоторым – в исправительных учреждениях, некоторым – заочно. Среди них – "вору в законе" Георгию Гоголадзе (Гоге Руставскому), проживающему за границей.В результате расследования, проведенного сотрудниками правоохранительных органов, включая тайные следственные действия по решению судьи, было установлено, что под именем и защитой Гоголадзе, члены его окружения систематически организовывали т.н. "воровские разборки", на которых принимали решения по т.н. воровским традициям.В частности, обвиняемые обсуждали финансовые споры между сторонами и, в результате т.н. "воровского соглашения", налагали на одну из спорящих сторон определенную сумму денег, которую затем передавали другой стороне, а также брали себе. В случае неисполнения наложенного обязательства или нарушения установленного срока они угрожали гражданам физической расправой и смертью.В результате обысков личных домов, жилых помещений и автомобилей обвиняемых полицейские изъяли в качестве вещественных доказательств компьютерную технику и мобильные телефоны, посредством которых обвиняемые общались друг с другом и с "вором в законе" за границей. Также в результате обысков были изъяты огнестрельное оружие, деньги и наркотики.Следствие ведется по статьям "Членство в воровском мире", "Обращение к члену воровского мира", "Поддержка воровского мира" и "Незаконное ношение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов". Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы. Министерство внутренних дел активно продолжает борьбу с организованной преступностью, с целью противодействия ей. "Министерство в рамках предоставленных законом полномочий примет все надлежащие меры для выявления и привлечения к ответственности лиц, участвующих в деятельности так называемого преступного мира, содействующих ему и пытающихся оказывать давление на граждан и получать финансовую выгоду преступным путем", – сказано в сообщении МВД.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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воровское сообщество, преступность в грузии, происшествия, грузия, новости, тбилиси