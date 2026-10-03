https://sputnik-georgia.ru/20261003/esche-odin-shans-v-gruzii-obyavlen-novyy-etap-dopolnitelnogo-zachisleniya-abiturientov--300951045.html

Еще один шанс! В Грузии объявлен новый этап дополнительного зачисления абитуриентов

Еще один шанс! В Грузии объявлен новый этап дополнительного зачисления абитуриентов

Sputnik Грузия

Как уточнили в Центре экзаменов, участвовать в дополнительном зачислении могут абитуриенты двух категорий 03.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-03T15:16+0400

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Абитуриенты 2026 года вновь смогут выбрать образовательную программу из числа тех, где остались свободные места – об этом сообщил Национальный центр оценки и экзаменов.По информации Центра, в рамках дополнительного зачисления вновь можно будет выбрать высшие и профессиональные образовательные программы, где есть вакантные места. Подать заявление можно будет с 11:00 5 октября до 18:00 9 октября.Как уточнили в Центре экзаменов, участвовать в дополнительном зачислении могут абитуриенты, которые:Подробные правила выбора программ, а также информация об образовательных программах вузов и профессиональных учебных заведений и количестве мест для приема представлены в обновленном электронном "Справочнике абитуриента" Национального центра оценки и экзаменов.Напомним, первый этап дополнительного зачисления Центр экзаменов начался 14 сентября. По его данным, по итогам этого этапа право на обучение в высших и профессиональных учебных заведениях получили 1 242 абитуриента – 73% от общего числа участников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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образование, образование, реформа системы образования в грузии, образование в грузии, система образования, общество, новости, грузия