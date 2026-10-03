https://sputnik-georgia.ru/20261003/gruziya-ne-planiruet-naraschivat-armiyu-v-2027-godu-300949856.html

Грузия не планирует наращивать армию в 2027 году

Грузия не планирует наращивать армию в 2027 году

Sputnik Грузия

Ограничение не распространяется на военное положение, резервистов и временных штатных сотрудников Минобороны 03.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-03T14:15+0400

2026-10-03T14:15+0400

2026-10-03T14:15+0400

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Численность Сил обороны Грузии в 2027 году останется неизменной, говорится в проекте распоряжения правительства. Как и в текущем году, численность Сил обороны к будущему году составит не более чем 37 тысяч военнослужащих. Это ограничение не распространяется на военное положение, резервистов и временных штатных сотрудников Министерства обороны Грузии. На сегодняшний день военная служба в Грузии делится на четыре категории: обязательная, контрактная, кадровая и резервная. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузинская армия, грузия, новости, общество, министерство обороны грузии, силы обороны грузии, оборона грузии, оборона