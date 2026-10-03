https://sputnik-georgia.ru/20261003/gruziya-ne-planiruet-naraschivat-armiyu-v-2027-godu-300949856.html
Грузия не планирует наращивать армию в 2027 году
Грузия не планирует наращивать армию в 2027 году
Sputnik Грузия
Ограничение не распространяется на военное положение, резервистов и временных штатных сотрудников Минобороны 03.10.2026, Sputnik Грузия
2026-10-03T14:15+0400
2026-10-03T14:15+0400
2026-10-03T14:15+0400
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Численность Сил обороны Грузии в 2027 году останется неизменной, говорится в проекте распоряжения правительства. Как и в текущем году, численность Сил обороны к будущему году составит не более чем 37 тысяч военнослужащих. Это ограничение не распространяется на военное положение, резервистов и временных штатных сотрудников Министерства обороны Грузии. На сегодняшний день военная служба в Грузии делится на четыре категории: обязательная, контрактная, кадровая и резервная. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузинская армия, грузия, новости, общество, министерство обороны грузии, силы обороны грузии, оборона грузии, оборона
грузинская армия, грузия, новости, общество, министерство обороны грузии, силы обороны грузии, оборона грузии, оборона
Грузия не планирует наращивать армию в 2027 году
Ограничение не распространяется на военное положение, резервистов и временных штатных сотрудников Минобороны
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Численность Сил обороны Грузии в 2027 году останется неизменной, говорится в проекте распоряжения правительства.
Как и в текущем году, численность Сил обороны к будущему году составит не более чем 37 тысяч военнослужащих.
Это ограничение не распространяется на военное положение, резервистов и временных штатных сотрудников Министерства обороны Грузии.
На сегодняшний день военная служба в Грузии делится на четыре категории: обязательная, контрактная, кадровая и резервная.