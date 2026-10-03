https://sputnik-georgia.ru/20261003/kak-izmenilis-tseny-v-gruzii--dannye-za-sentyabr-300933309.html

Как изменились цены в Грузии – данные за сентябрь

Как изменились цены в Грузии – данные за сентябрь

Sputnik Грузия

В сентябре 2026 года по сравнению с августом 2026 года уровень инфляции составил 0,4% 03.10.2026, Sputnik Грузия

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Годовая инфляция (сентябрь 2026 года к сентябрю 2025 года) в Грузии составила 5,6% при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат). За предыдущие месяцы годовая инфляция в Грузии составила: 4,8% (январь 2026 к январю 2025), 4,6% (февраль 2026 к февралю 2025 ), 4,3% (март 2026 к марту 2025), 5,9% (апрель 2026 к апрелю 2025 ), 5,7% (май 2026 к маю 2025), 5,8% (июнь 2026 к июню 2025), 5,5% (июль 2026 к июлю 2025), 5,6% (август 2026 к августу 2025). Снизились цены на образование – на 12,5%, связь – на 2,8%, а также одежду и обувь – на 1,8%. В сентябре 2026 года по сравнению с августом 2026 года уровень инфляции составил 0,4%. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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новости, грузия, экономика, инфляция, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"