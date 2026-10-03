https://sputnik-georgia.ru/20261003/kak-vy-schitaete-kakoy-gruzinskiy-brend-yavlyaetsya-samym-izvestnym-2026-300908852.html

Как вы считаете, какой грузинский бренд является самым известным, 2026

Как вы считаете, какой грузинский бренд является самым известным, 2026

Sputnik Грузия

Грузия – страна, известная благодаря многим своим достопримечательностям и культурным достижениям, среди которых не только вино, но и кинематограф. 03.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-03T12:51+0400

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2026-10-03T12:51+0400

грузия

культура

новости

инфографика

грузинское вино

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Грузия – страна, известная благодаря многим своим достопримечательностям и культурным достижениям, среди которых не только вино, но и кинематограф.Sputnik Грузия решил опросить своих читателей и узнать, какой грузинский бренд является самым известным. Парадоксально, но столь популярное грузинское вино заняло лишь третье место – 22%, уступив первые два грузинской кухне – 37,9%, и грузинским минеральным водам – 27,3%. На четвертом месте оказалось грузинское многоголосие – 5,7%, а на пятом – кинематограф, 2,2%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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грузия, культура, новости, инфографика, грузинское вино, инфографика