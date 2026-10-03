https://sputnik-georgia.ru/20261003/kak-vy-schitaete-kakoy-gruzinskiy-brend-yavlyaetsya-samym-izvestnym-2026-300908852.html
Как вы считаете, какой грузинский бренд является самым известным, 2026
Как вы считаете, какой грузинский бренд является самым известным, 2026
Sputnik Грузия
Грузия – страна, известная благодаря многим своим достопримечательностям и культурным достижениям, среди которых не только вино, но и кинематограф. 03.10.2026, Sputnik Грузия
2026-10-03T12:51+0400
2026-10-03T12:51+0400
2026-10-03T12:51+0400
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грузинское вино
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Грузия – страна, известная благодаря многим своим достопримечательностям и культурным достижениям, среди которых не только вино, но и кинематограф.Sputnik Грузия решил опросить своих читателей и узнать, какой грузинский бренд является самым известным. Парадоксально, но столь популярное грузинское вино заняло лишь третье место – 22%, уступив первые два грузинской кухне – 37,9%, и грузинским минеральным водам – 27,3%. На четвертом месте оказалось грузинское многоголосие – 5,7%, а на пятом – кинематограф, 2,2%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, культура, новости, инфографика, грузинское вино, инфографика
грузия, культура, новости, инфографика, грузинское вино, инфографика
Грузия – страна, известная благодаря многим своим достопримечательностям и культурным достижениям, среди которых не только вино, но и кинематограф.
Sputnik Грузия решил опросить своих читателей и узнать, какой грузинский бренд является самым известным. Парадоксально, но столь популярное грузинское вино заняло лишь третье место – 22%, уступив первые два грузинской кухне – 37,9%, и грузинским минеральным водам – 27,3%. На четвертом месте оказалось грузинское многоголосие – 5,7%, а на пятом – кинематограф, 2,2%.