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https://sputnik-georgia.ru/20261003/kak-vy-schitaete-kakoy-gruzinskiy-brend-yavlyaetsya-samym-izvestnym-2026-300908852.html
Как вы считаете, какой грузинский бренд является самым известным, 2026
Как вы считаете, какой грузинский бренд является самым известным, 2026
Sputnik Грузия
Грузия – страна, известная благодаря многим своим достопримечательностям и культурным достижениям, среди которых не только вино, но и кинематограф. 03.10.2026, Sputnik Грузия
2026-10-03T12:51+0400
2026-10-03T12:51+0400
грузия
культура
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инфографика
грузинское вино
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Грузия – страна, известная благодаря многим своим достопримечательностям и культурным достижениям, среди которых не только вино, но и кинематограф.Sputnik Грузия решил опросить своих читателей и узнать, какой грузинский бренд является самым известным. Парадоксально, но столь популярное грузинское вино заняло лишь третье место – 22%, уступив первые два грузинской кухне – 37,9%, и грузинским минеральным водам – 27,3%. На четвертом месте оказалось грузинское многоголосие – 5,7%, а на пятом – кинематограф, 2,2%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, культура, новости, инфографика, грузинское вино, инфографика
грузия, культура, новости, инфографика, грузинское вино, инфографика

Как вы считаете, какой грузинский бренд является самым известным, 2026

12:51 03.10.2026
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Как вы считаете, какой грузинский бренд является самым известным, 2026 - Sputnik Грузия
Грузия – страна, известная благодаря многим своим достопримечательностям и культурным достижениям, среди которых не только вино, но и кинематограф.
Sputnik Грузия решил опросить своих читателей и узнать, какой грузинский бренд является самым известным. Парадоксально, но столь популярное грузинское вино заняло лишь третье место – 22%, уступив первые два грузинской кухне – 37,9%, и грузинским минеральным водам – 27,3%. На четвертом месте оказалось грузинское многоголосие – 5,7%, а на пятом – кинематограф, 2,2%.
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