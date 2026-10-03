https://sputnik-georgia.ru/20261003/kurs-lari-na-subbotu--26039-gel-300944671.html
Курс лари на субботу – 2,6039 GEL/$
Курс лари на субботу – 2,6039 GEL/$
Sputnik Грузия
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0003 лари по отношению к доллару 03.10.2026, Sputnik Грузия
2026-10-03T09:48+0400
2026-10-03T09:48+0400
2026-10-03T09:48+0400
грузия
экономика
лари
национальный банк грузии
доллар
курс лари к доллару на сегодня в грузии
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 3 октября в размере 2,6039 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0003 лари по отношению к доллару.
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грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
Курс лари на субботу – 2,6039 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0003 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 3 октября в размере 2,6039 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0003 лари по отношению к доллару.