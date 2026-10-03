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Логистический центр и мост в Киеве: ВС РФ ударили по объектам на Украине

Логистический центр и мост в Киеве: ВС РФ ударили по объектам на Украине

Sputnik Грузия

По данным российского военного ведомства, удары беспилотников пришлись на переправу через Днепр, использовавшуюся для переброски войск ВСУ, а также на склад... 03.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-03T10:04+0400

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2026-10-03T10:04+0400

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Вооруженные силы РФ нанесли минувшей ночью удары по ряду объектов на Украине, сообщили в субботу в пресс-службе российского оборонного ведомства."Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают наносить удары по объектам инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ", – рассказали в Минобороны.По данным ведомства, в ночь на субботу ударами беспилотников был поражен Северный мост через Днепр, который использовался для переброски войск и доставки военных грузов в интересах ВСУ.Также, как сообщили в Минобороны, удар был нанесен по логистическому центру "Гостомель", где хранились грузы военного назначения.Кроме того, по данным российского военного ведомства, в Черном море было поражено судно, перевозившее грузы для обеспечения ВСУ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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украина, в мире, политика, киев, обострение ситуации вокруг украины