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МИД России предостерег иностранцев от пребывания на Украине
МИД России предостерег иностранцев от пребывания на Украине
Sputnik Грузия
Российские дипломаты также призвали самих украинцев не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры 03.10.2026, Sputnik Грузия
2026-10-03T15:12+0400
2026-10-03T15:12+0400
2026-10-03T15:12+0400
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. МИД России повторно предупредил иностранных граждан и сотрудников зарубежных дипмиссий об опасности поездок на Украину."Российская сторона заблаговременно призывала находящихся в Киеве иностранных граждан и дипломатов покинуть город, отказаться от посещения Украины", – говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.Российские дипломаты также призвали самих украинцев не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.В МИД уточнили, что предостережение иностранцам и зарубежным дипломатам покинуть Киев содержалось в заявлении ведомства от 25 мая текущего года и вербальных нотах зарубежным партнерам. Днем позже его озвучил на брифинге для дипкорпуса замглавы МИД РФ Михаил Галузин."Констатируем, что не все прислушались к данным предостережениям и осознанно подвергают свои жизни смертельной опасности", – добавили в ведомстве.В МИД подчеркнули, что Вооруженные силы РФ продолжат наносить массированные удары возмездия по объектам военного назначения на Украине в ответ на то, что российское ведомство охарактеризовало как террор Киева в отношении россиян.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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украина, обострение ситуации вокруг украины, россия, в мире, киев, мид россии
украина, обострение ситуации вокруг украины, россия, в мире, киев, мид россии
МИД России предостерег иностранцев от пребывания на Украине
Российские дипломаты также призвали самих украинцев не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. МИД России повторно предупредил иностранных граждан и сотрудников зарубежных дипмиссий об опасности поездок на Украину.
"Российская сторона заблаговременно призывала находящихся в Киеве иностранных граждан и дипломатов покинуть город, отказаться от посещения Украины", – говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Российские дипломаты также призвали самих украинцев не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.
В МИД уточнили, что предостережение иностранцам и зарубежным дипломатам покинуть Киев содержалось в заявлении ведомства от 25 мая текущего года и вербальных нотах зарубежным партнерам. Днем позже его озвучил на брифинге для дипкорпуса замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"Констатируем, что не все прислушались к данным предостережениям и осознанно подвергают свои жизни смертельной опасности", – добавили в ведомстве.
В МИД подчеркнули, что Вооруженные силы РФ продолжат наносить массированные удары возмездия по объектам военного назначения на Украине в ответ на то, что российское ведомство охарактеризовало как террор Киева в отношении россиян.