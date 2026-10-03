https://sputnik-georgia.ru/20261003/my-polnostyu-iskorenili-korruptsiyu-na-vysshem-urovne--premer-gruzii-300960245.html

Мы полностью искоренили коррупцию на высшем уровне – премьер Грузии

Мы полностью искоренили коррупцию на высшем уровне – премьер Грузии

Sputnik Грузия

Борьба с преступлениями чиновников стала приоритетной для следственных органов после серии арестов высокопоставленных должностных лиц в конце 2025 года 03.10.2026, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Грузия смогла искоренить коррупцию на высшем уровне, и теперь правительству нужна включенность общества в борьбу с коррупцией уже на низшем уровне, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе в прямом эфире на телеканале Imedi, отвечая на вопросы аудитории. В Грузии в 2025 году разгорелся громкий коррупционный скандал в высших эшелонах власти. Среди задержанных – бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, экс-глава СГБ Вахтанг Лилуашвили и экс-министр министр обороны Джуаншер Бурчуладзе. Вина большинства из них признана, и они отбывают приговоры в тюрьме. "Мы полностью принципиально искоренили коррупцию на высоком уровне. У нас были серьезные проблемы, которые были связаны примерно с трехлетним периодом нашего правления. И как только были выявлены проблемы, мы изменили систему правления, на что понадобилось время – около полутора лет. В итоге нам удалось переломить ситуацию в свою пользу", – сказал Кобахидзе. При этом он отметил, что коррупция на низшем уровне остается проблемой, в том числе и в Грузии. "Очень легко при наличии политической воли победить коррупцию на высшем уровне. Что касается низшего уровня, то это требует постоянной борьбы. Даже в странах, где люди ментально менее идут на коррупцию, даже там есть коррупция. И коррупция требует постоянной борьбы", – сказал Кобахидзе. Борьба с преступлениями чиновников стала приоритетной для следственных органов после серии арестов высокопоставленных должностных лиц в конце 2025 года. За преступления, связанные с коррупцией, СГБ Грузии в 2025 году привлекла к уголовной ответственности свыше ста человек. Под коррупцией подразумеваются не только взяточничество, но и различные виды мошенничества, а также другие преступления, связанные с получением чиновником незаконной выгоды. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, ираклий кобахидзе, джуаншер бурчуладзе, сгб