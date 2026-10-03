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Не надо угрожать! В правящей партии Грузии раскритиковали посла Германии

Не надо угрожать! В правящей партии Грузии раскритиковали посла Германии

Sputnik Грузия

Заявление представителя "Грузинской мечты" прозвучало на фоне приостановки деятельности четырех немецких фондов в Грузии и предупреждения посла Германии о... 03.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-03T17:18+0400

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2026-10-03T17:18+0400

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Послы не должны разговаривать с Грузией угрожающим тоном, заявил один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта" Арчил Гордуладзе в ответ на заявление посла Германии Барбары Фосс.За последние дни сразу четыре немецких фонда в Грузии – Фонд Конрада Аденауэра, Фонд Фридриха Науманна, Фонд Генриха Бёлля и Фонд Фридриха Эберта – приостановили свою деятельность. Посол Германии в Грузии Барбара Фосс заявила, что закрытие немецких фондов, действующих в Грузии, "повлияет на отношения между Грузией и Европейским союзом"."Я призвал бы всех послов, будь то бывшие или нынешние, угрожать представителям тех стран, где это у них "проходит". А в Грузии – оставаться в рамках Венской конвенции, которая запрещает послу говорить в угрожающем тоне и допускать угрозы в адрес избранного народом правительства", – сказал Гордуладзе.При этом политик подчеркнул, что иностранные фонды могут получать гранты, если правительство Грузии сочтет их целесообразными."В этой стране существует законодательство, которое каждый обязан соблюдать. И это законодательство защищает права страны, ее суверенитет, предотвращая попытки ввоза черных денег", – сказал Гордуладзе.Ранее спикер парламента Грузии сообщил, что грузинские власти предложили фондам вместо политических проектов реализовывать образовательные и академические программы, однако сами фонды заявляют, что занимаются различными профильными направлениями в Грузии и не являются исключительно образовательными, в связи с чем их дальнейшая деятельность в стране после отказа получить финансирование стала невозможной.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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