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Новые леса Грузии: масштабная программа охватит всю страну – видео
Новые леса Грузии: масштабная программа охватит всю страну – видео
Sputnik Грузия
Грузия намерена вернуть леса территориям, где они были уничтожены или сильно пострадали 03.10.2026, Sputnik Грузия
2026-10-03T10:48+0400
2026-10-03T10:48+0400
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До конца 2026 года работы по восстановлению охватят около 2,6 тысячи гектаров в девяти регионах страны – это площадь примерно 3 600 футбольных полей. Речь идет не только о посадке новых деревьев – специалисты также помогают лесу восстанавливаться естественным путем.И это только часть большой программы. К 2031 году власти планируют провести восстановительные мероприятия уже на площади до 51 тысячи гектаров по всей стране.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, природа, грузия, туристические достопримечательности, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, природа, грузия, туристические достопримечательности, видео
Новые леса Грузии: масштабная программа охватит всю страну – видео
10:48 03.10.2026 (обновлено: 11:19 03.10.2026)
Грузия намерена вернуть леса территориям, где они были уничтожены или сильно пострадали
До конца 2026 года работы по восстановлению охватят около 2,6 тысячи гектаров в девяти регионах страны – это площадь примерно 3 600 футбольных полей. Речь идет не только о посадке новых деревьев – специалисты также помогают лесу восстанавливаться естественным путем.
И это только часть большой программы. К 2031 году власти планируют провести восстановительные мероприятия уже на площади до 51 тысячи гектаров по всей стране.