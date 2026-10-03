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Праздник "Тбилисоба" отметили в Беларуси

Праздник "Тбилисоба" отметили в Беларуси

Sputnik Грузия

Фестиваль, не проводившийся в Минске с 2019 года, собрал у Дворца спорта, по данным организаторов, тысячи гостей – с грузинской кухней, национальными костюмами... 03.10.2026, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. В Минске после перерыва возобновили проведение фестиваля "Тбилисоба" – в субботу он прошел на площадке у Дворца спорта, где праздник не проводился с 2019 года.В программе фестиваля были грузинские танцы и музыка, а также тематический блок, посвященный 1700-летию принятия христианства в Грузии в качестве государственной религии.На фестивале работала ярмарка с фудкортом, где можно было попробовать шашлык и овощи, приготовленные на углях. Гости могли познакомиться с грузинской кухней и сфотографироваться на фоне национального подворья.Часть кафе и ресторанов, представленных на "Тбилисоба", оформили свои площадки в национальном стиле. Среди прочего на фестивале можно было увидеть человека в образе персонажа фильма "Мимино" Валико Мизандари, а также примерить грузинские национальные костюмы.Тележурналист, председатель общественного объединения "Сакартвело" Тенгиз Думбадзе напомнил, что впервые "Тбилисоба" прошла в Минске в 2015 году и затем проводилась ежегодно до 2019 года."По оценкам сотрудников министерства внутренних дел, на юбилейном фестивале в течение дня у нас в Верхнем городе 118 тысяч человек участвовало. Это дорогого стоит. И вот спустя семь лет "Тбилисоба" вернулась. Вы видите, Бог дал нам замечательную, такую грузинскую погоду на белорусской земле. Я уверен, что сегодня мы в очередной раз продемонстрируем всем гостеприимство грузин, щедрость и миролюбие", – отметил он.По его словам, на данном этапе организаторы не ставят во главу угла число посетителей – главная задача заключалась в том, чтобы возродить фестиваль. Думбадзе поблагодарил городские власти за содействие в организации праздника в сжатые сроки."Для нас самое главное – вновь показать, что дыхание праздника возрождается, планируем сделать его ежегодным. Давайте, исходя из сегодняшнего дня, уже будем думать, как сделать масштабнее в следующем году. Поверьте, это того стоит. И самое главное, уверен, что любой, кто придет сегодня сюда, на нашу площадку, унесет море добрых впечатлений", – добавил Думбадзе.Он отметил, что "Тбилисоба" традиционно отмечается как праздник завершения сбора урожая и виноделия и в этот же день проходит в Тбилиси – таким образом, грузинскую столицу и Минск в субботу объединил общий праздник.По словам организаторов, нынешний формат фестиваля рассматривается как начальный этап: в дальнейшем планируется расширение программы и привлечение новых участников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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