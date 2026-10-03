Праздник "Тбилисоба" отметили в Беларуси
© photo: Sputnik / Виктор ТолочкоГости фестиваля "Тбилисоба" в Минске
© photo: Sputnik / Виктор Толочко
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Фестиваль, не проводившийся в Минске с 2019 года, собрал у Дворца спорта, по данным организаторов, тысячи гостей – с грузинской кухней, национальными костюмами и программой, приуроченной к 1700-летию принятия христианства в Грузии
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. В Минске после перерыва возобновили проведение фестиваля "Тбилисоба" – в субботу он прошел на площадке у Дворца спорта, где праздник не проводился с 2019 года.
В программе фестиваля были грузинские танцы и музыка, а также тематический блок, посвященный 1700-летию принятия христианства в Грузии в качестве государственной религии.
© photo: Sputnik / Виктор ТолочкоЧурчхела на фестивале "Тбилисоба" в Минске
Чурчхела на фестивале "Тбилисоба" в Минске
© photo: Sputnik / Виктор Толочко
На фестивале работала ярмарка с фудкортом, где можно было попробовать шашлык и овощи, приготовленные на углях. Гости могли познакомиться с грузинской кухней и сфотографироваться на фоне национального подворья.
© photo: Sputnik / Виктор ТолочкоТележурналист, председатель общественного объединения "Сакартвело" Тенгиз Думбадзе (справа)
Тележурналист, председатель общественного объединения "Сакартвело" Тенгиз Думбадзе (справа)
© photo: Sputnik / Виктор Толочко
Часть кафе и ресторанов, представленных на "Тбилисоба", оформили свои площадки в национальном стиле. Среди прочего на фестивале можно было увидеть человека в образе персонажа фильма "Мимино" Валико Мизандари, а также примерить грузинские национальные костюмы.
© photo: Sputnik / Виктор ТолочкоКонцерт на площадке фестиваля "Тбилисоба"
Концерт на площадке фестиваля "Тбилисоба"
© photo: Sputnik / Виктор Толочко
Тележурналист, председатель общественного объединения "Сакартвело" Тенгиз Думбадзе напомнил, что впервые "Тбилисоба" прошла в Минске в 2015 году и затем проводилась ежегодно до 2019 года.
© Виктор ТолочкоФестиваль "Тбилисоба" в Минске
Фестиваль "Тбилисоба" в Минске
© Виктор Толочко
"По оценкам сотрудников министерства внутренних дел, на юбилейном фестивале в течение дня у нас в Верхнем городе 118 тысяч человек участвовало. Это дорогого стоит. И вот спустя семь лет "Тбилисоба" вернулась. Вы видите, Бог дал нам замечательную, такую грузинскую погоду на белорусской земле. Я уверен, что сегодня мы в очередной раз продемонстрируем всем гостеприимство грузин, щедрость и миролюбие", – отметил он.
© photo: Sputnik / Виктор ТолочкоГрузинское блюдо на празднике "Тбилисоба" в Минске
Грузинское блюдо на празднике "Тбилисоба" в Минске
© photo: Sputnik / Виктор Толочко
По его словам, на данном этапе организаторы не ставят во главу угла число посетителей – главная задача заключалась в том, чтобы возродить фестиваль. Думбадзе поблагодарил городские власти за содействие в организации праздника в сжатые сроки.
© photo: Sputnik / Виктор ТолочкоКонцерт на площадке фестиваля "Тбилисоба"
Концерт на площадке фестиваля "Тбилисоба"
© photo: Sputnik / Виктор Толочко
"Для нас самое главное – вновь показать, что дыхание праздника возрождается, планируем сделать его ежегодным. Давайте, исходя из сегодняшнего дня, уже будем думать, как сделать масштабнее в следующем году. Поверьте, это того стоит. И самое главное, уверен, что любой, кто придет сегодня сюда, на нашу площадку, унесет море добрых впечатлений", – добавил Думбадзе.
© photo: Sputnik / Виктор ТолочкоФестиваль "Тбилисоба" собрал в Минске сотни гостей
Фестиваль "Тбилисоба" собрал в Минске сотни гостей
© photo: Sputnik / Виктор Толочко
Он отметил, что "Тбилисоба" традиционно отмечается как праздник завершения сбора урожая и виноделия и в этот же день проходит в Тбилиси – таким образом, грузинскую столицу и Минск в субботу объединил общий праздник.
По словам организаторов, нынешний формат фестиваля рассматривается как начальный этап: в дальнейшем планируется расширение программы и привлечение новых участников.