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Праздник "Тбилисоба" с размахом отмечают в Минске – видео
Праздник "Тбилисоба" с размахом отмечают в Минске – видео
Sputnik Грузия
Фестиваль грузинской культуры, посвященный празднику "Тбилисоба", проходит в столице Беларуси у Дворца спорта 03.10.2026, Sputnik Грузия
2026-10-03T21:36+0400
2026-10-03T21:36+0400
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На сцене в Минске выступают национальные объединения и белорусские коллективы, а также гости из Грузии с песнями и танцами. Там же проводятся мастер-классы и дегустация блюд грузинской кухни. Смотрите, как проходит праздник, в видео Sputnik Беларусь.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , тбилисоба, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , тбилисоба, видео
Праздник "Тбилисоба" с размахом отмечают в Минске – видео
21:36 03.10.2026 (обновлено: 21:58 03.10.2026)
Фестиваль грузинской культуры, посвященный празднику "Тбилисоба", проходит в столице Беларуси у Дворца спорта
На сцене в Минске выступают национальные объединения и белорусские коллективы, а также гости из Грузии с песнями и танцами. Там же проводятся мастер-классы и дегустация блюд грузинской кухни. Смотрите, как проходит праздник, в видео Sputnik Беларусь.