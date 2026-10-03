https://sputnik-georgia.ru/20261003/stolitsa-gruzii-prazdnuet-tbilisoba-2026-chto-interesnogo-budet-proiskhodit-v-gorode-300946639.html

Столица Грузии празднует "Тбилисоба 2026": что интересного будет происходить в городе?

Столица Грузии празднует "Тбилисоба 2026": что интересного будет происходить в городе?

Sputnik Грузия

Жителей и гостей грузинской столицы ждет множество фестивалей, ярмарок и культурно-развлекательных мероприятияй на выходных 03.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-03T10:50+0400

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Праздник "Тбилисоба 2026" проходит в столице Грузии в выходные, 3 и 4 октября, – главные развлекательные мероприятия запланированы в парке Рике, в ущелье Легвтахеви, а также на площадях Орбелиани, Гудиашвили и Европы.На празднование Дня города власти выделили более 3,1 миллиона лари. Предлагаем подробную программу мероприятий от мэрии Тбилиси.ПРОГРАММА-2026Площадь Орбелиани, 3–4 октября, 12:00–23:00Парк Рике, 3–4 октября, 12:00–23:00 Площадь Европы и Метехский мост, 3 октября, 12:00–23:00Легвтахеви и Абанотубани, 3–4 октябряПлощадь Гудиашвили, 3–4 октября, 12:00–23:00Сцена на площади Гудиашвили:3 октября4 октября4 октября в 20:00 состоится церемония награждения Почетных граждан Тбилиси.С 2018 года "Тбилисоба" ежегодно проводится в первый выходной октября, а не в конце месяца, как было принято ранее. Лишь дважды празднование Дня города было отменено: в 2020 году – из-за пандемии коронавируса, и в 2021-м – из-за трагедии в Батуми, где рухнул жилой дом и были жертвы.Впервые День города в Тбилиси отметили в октябре 1979 года. Из-за сложного социально-экономического периода в истории Грузии с 1989 по 1994 год праздник не отмечался. С 1995-го его возродили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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