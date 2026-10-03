Столица Грузии празднует "Тбилисоба 2026": что интересного будет происходить в городе?
© photo: SputnikПраздничные мероприятия по случаю празднования дней города Тбилисоба 2025
© photo: Sputnik
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Жителей и гостей грузинской столицы ждет множество фестивалей, ярмарок и культурно-развлекательных мероприятияй на выходных
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Праздник "Тбилисоба 2026" проходит в столице Грузии в выходные, 3 и 4 октября, – главные развлекательные мероприятия запланированы в парке Рике, в ущелье Легвтахеви, а также на площадях Орбелиани, Гудиашвили и Европы.
На празднование Дня города власти выделили более 3,1 миллиона лари. Предлагаем подробную программу мероприятий от мэрии Тбилиси.
ПРОГРАММА-2026
© photo: Sputnik / StringerПраздничные мероприятия в этнографическом музее. Праздник "Тбилисоба" в столице Грузии 1 октября 2022 года
Праздничные мероприятия в этнографическом музее. Праздник "Тбилисоба" в столице Грузии 1 октября 2022 года
© photo: Sputnik / Stringer
Площадь Орбелиани, 3–4 октября, 12:00–23:00
Гастрономический фестиваль, зона сыра, вина и пива, ярмарка местных предпринимателей, тбилисская мастерская, "Угощения Орбелиани", кулинарные мастер-классы, тематические фотозоны, праздничные инсталляции, детская развлекательная зона и активности, детские концерты, театрализованные представления;
Гостей Орбелиани ждут детские мастер-классы (12:00–19:00), детская зона сладостей, аттракционы, пространство посольства Италии с итальянской кухней, мастер-классами и музыкой, проект "Осенний Тбилиси" от "Гардении Шеварднадзе", электронная музыка.
Парк Рике, 3–4 октября, 12:00–23:00
© photo: Sputnik / Alex ShlamovСтолица Грузии во время празднования "Тбилисоба" - выставка цветов в парке Рике
Столица Грузии во время празднования "Тбилисоба" - выставка цветов в парке Рике
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
"Большая тбилисская кухня", "Street Food Тбилиси", кулинарные мастер-классы, гастрономический фестиваль, зона сыра, вина и пива, ярмарка предпринимателей, тбилисская мастерская, тематические фотозоны, праздничные инсталляции, арка и аллея, "Кафе приключений", трасса для внедорожных приключений, "Сладкий Тбилиси";
Будет работать детская развлекательная зона, пройдут детские концерты, театрализованные представления, перформансы и мастер-классы (12:00–19:00);
Спортивные активности: криоба (грузинское боевое искусство), шахматы, нарды, грузинская борьба, мини-гольф и настольный теннис;
Состоится авто-мотопраздник, будут работать аттракционы и звучать электронная музыка.
Площадь Европы и Метехский мост, 3 октября, 12:00–23:00
© Sputnik / Alexander ImedashviliВид на парк Рике и площадь Европы в центре Тбилиси во время празднования дней города "Тбилисоба"
Вид на парк Рике и площадь Европы в центре Тбилиси во время празднования дней города "Тбилисоба"
Грузинская ассоциация байкеров проведет любительские и развлекательные соревнования для мотоциклов типов Cruiser и Adventure. Будут организованы выставки мотоциклов и автомобилей, фотовыставка об истории мотодвижения и художественная выставка работ грузинских любителей мотоциклов.
Легвтахеви и Абанотубани, 3–4 октября
Праздник Тбилисоба 2016 в ущелье Легвтахеви
12:00–20:00 — выставка-продажа "Тбилисское многообразие";
12:00–20:00 — культурно-творческое пространство.
Площадь Гудиашвили, 3–4 октября, 12:00–23:00
Открытый кинотеатр, праздничные декорации, ярмарка предпринимателей, гастрономический фестиваль, зоны сыра, вина, пива.
Сцена на площади Гудиашвили:
3 октября
20:00 – музыкальная группа "Гимилис бичеби".
21:00 – Саломе Гоциридзе и группа.
4 октября
20:00 – "Элис Бенд".
21:00 – "Чако Бенд".
4 октября в 20:00 состоится церемония награждения Почетных граждан Тбилиси.
© photo: SputnikПраздничные мероприятия по случаю празднования дней города Тбилисоба 2025
Праздничные мероприятия по случаю празднования дней города Тбилисоба 2025
© photo: Sputnik
С 2018 года "Тбилисоба" ежегодно проводится в первый выходной октября, а не в конце месяца, как было принято ранее. Лишь дважды празднование Дня города было отменено: в 2020 году – из-за пандемии коронавируса, и в 2021-м – из-за трагедии в Батуми, где рухнул жилой дом и были жертвы.
Впервые День города в Тбилиси отметили в октябре 1979 года. Из-за сложного социально-экономического периода в истории Грузии с 1989 по 1994 год праздник не отмечался. С 1995-го его возродили.