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https://sputnik-georgia.ru/20261003/stolitsa-gruzii-prazdnuet-tbilisoba-2026-chto-interesnogo-budet-proiskhodit-v-gorode-300946639.html
Столица Грузии празднует "Тбилисоба 2026": что интересного будет происходить в городе?
Столица Грузии празднует "Тбилисоба 2026": что интересного будет происходить в городе?
Sputnik Грузия
Жителей и гостей грузинской столицы ждет множество фестивалей, ярмарок и культурно-развлекательных мероприятияй на выходных 03.10.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Праздник "Тбилисоба 2026" проходит в столице Грузии в выходные, 3 и 4 октября, – главные развлекательные мероприятия запланированы в парке Рике, в ущелье Легвтахеви, а также на площадях Орбелиани, Гудиашвили и Европы.На празднование Дня города власти выделили более 3,1 миллиона лари. Предлагаем подробную программу мероприятий от мэрии Тбилиси.ПРОГРАММА-2026Площадь Орбелиани, 3–4 октября, 12:00–23:00Парк Рике, 3–4 октября, 12:00–23:00 Площадь Европы и Метехский мост, 3 октября, 12:00–23:00Легвтахеви и Абанотубани, 3–4 октябряПлощадь Гудиашвили, 3–4 октября, 12:00–23:00Сцена на площади Гудиашвили:3 октября4 октября4 октября в 20:00 состоится церемония награждения Почетных граждан Тбилиси.С 2018 года "Тбилисоба" ежегодно проводится в первый выходной октября, а не в конце месяца, как было принято ранее. Лишь дважды празднование Дня города было отменено: в 2020 году – из-за пандемии коронавируса, и в 2021-м – из-за трагедии в Батуми, где рухнул жилой дом и были жертвы.Впервые День города в Тбилиси отметили в октябре 1979 года. Из-за сложного социально-экономического периода в истории Грузии с 1989 по 1994 год праздник не отмечался. С 1995-го его возродили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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тбилисоба 2026, грузия, новости, общество, тбилиси, культура
тбилисоба 2026, грузия, новости, общество, тбилиси, культура

Столица Грузии празднует "Тбилисоба 2026": что интересного будет происходить в городе?

10:50 03.10.2026
© photo: SputnikПраздничные мероприятия по случаю празднования дней города Тбилисоба 2025
Праздничные мероприятия по случаю празднования дней города Тбилисоба 2025 - Sputnik Грузия, 1920, 03.10.2026
© photo: Sputnik
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Жителей и гостей грузинской столицы ждет множество фестивалей, ярмарок и культурно-развлекательных мероприятияй на выходных
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Праздник "Тбилисоба 2026" проходит в столице Грузии в выходные, 3 и 4 октября, – главные развлекательные мероприятия запланированы в парке Рике, в ущелье Легвтахеви, а также на площадях Орбелиани, Гудиашвили и Европы.
На празднование Дня города власти выделили более 3,1 миллиона лари. Предлагаем подробную программу мероприятий от мэрии Тбилиси.

ПРОГРАММА-2026

© photo: Sputnik / StringerПраздничные мероприятия в этнографическом музее. Праздник "Тбилисоба" в столице Грузии 1 октября 2022 года
Праздничные мероприятия в этнографическом музее. Праздник Тбилисоба в столице Грузии 1 октября 2022 года - Sputnik Грузия, 1920, 03.10.2026
Праздничные мероприятия в этнографическом музее. Праздник "Тбилисоба" в столице Грузии 1 октября 2022 года
© photo: Sputnik / Stringer

Площадь Орбелиани, 3–4 октября, 12:00–23:00

Гастрономический фестиваль, зона сыра, вина и пива, ярмарка местных предпринимателей, тбилисская мастерская, "Угощения Орбелиани", кулинарные мастер-классы, тематические фотозоны, праздничные инсталляции, детская развлекательная зона и активности, детские концерты, театрализованные представления;
Гостей Орбелиани ждут детские мастер-классы (12:00–19:00), детская зона сладостей, аттракционы, пространство посольства Италии с итальянской кухней, мастер-классами и музыкой, проект "Осенний Тбилиси" от "Гардении Шеварднадзе", электронная музыка.

Парк Рике, 3–4 октября, 12:00–23:00

© photo: Sputnik / Alex ShlamovСтолица Грузии во время празднования "Тбилисоба" - выставка цветов в парке Рике
Столица Грузии во время празднования Тбилисоба - выставка цветов в парке Рике - Sputnik Грузия, 1920, 03.10.2026
Столица Грузии во время празднования "Тбилисоба" - выставка цветов в парке Рике
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
"Большая тбилисская кухня", "Street Food Тбилиси", кулинарные мастер-классы, гастрономический фестиваль, зона сыра, вина и пива, ярмарка предпринимателей, тбилисская мастерская, тематические фотозоны, праздничные инсталляции, арка и аллея, "Кафе приключений", трасса для внедорожных приключений, "Сладкий Тбилиси";
Будет работать детская развлекательная зона, пройдут детские концерты, театрализованные представления, перформансы и мастер-классы (12:00–19:00);
Спортивные активности: криоба (грузинское боевое искусство), шахматы, нарды, грузинская борьба, мини-гольф и настольный теннис;
Состоится авто-мотопраздник, будут работать аттракционы и звучать электронная музыка.

Площадь Европы и Метехский мост, 3 октября, 12:00–23:00

© Sputnik / Alexander ImedashviliВид на парк Рике и площадь Европы в центре Тбилиси во время празднования дней города "Тбилисоба"
Вид на парк Рике и площадь Европы в центре Тбилиси во время празднования дней города Тбилисоба - Sputnik Грузия, 1920, 03.10.2026
Вид на парк Рике и площадь Европы в центре Тбилиси во время празднования дней города "Тбилисоба"
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Грузинская ассоциация байкеров проведет любительские и развлекательные соревнования для мотоциклов типов Cruiser и Adventure. Будут организованы выставки мотоциклов и автомобилей, фотовыставка об истории мотодвижения и художественная выставка работ грузинских любителей мотоциклов.

Легвтахеви и Абанотубани, 3–4 октября

© courtesy by Sergo EdisherashviliПраздник Тбилисоба 2016 в ущелье Легвтахеви
Праздник Тбилисоба 2016 в ущелье Легвтахеви - Sputnik Грузия, 1920, 03.10.2026
Праздник Тбилисоба 2016 в ущелье Легвтахеви
© courtesy by Sergo Edisherashvili
12:00–20:00 — выставка-продажа "Тбилисское многообразие";
12:00–20:00 — культурно-творческое пространство.

Площадь Гудиашвили, 3–4 октября, 12:00–23:00

Открытый кинотеатр, праздничные декорации, ярмарка предпринимателей, гастрономический фестиваль, зоны сыра, вина, пива.
Сцена на площади Гудиашвили:
3 октября
20:00 – музыкальная группа "Гимилис бичеби".
21:00 – Саломе Гоциридзе и группа.
4 октября
20:00 – "Элис Бенд".
21:00 – "Чако Бенд".
4 октября в 20:00 состоится церемония награждения Почетных граждан Тбилиси.
© photo: SputnikПраздничные мероприятия по случаю празднования дней города Тбилисоба 2025
Праздничные мероприятия по случаю празднования дней города Тбилисоба 2025 - Sputnik Грузия, 1920, 03.10.2026
Праздничные мероприятия по случаю празднования дней города Тбилисоба 2025
© photo: Sputnik
С 2018 года "Тбилисоба" ежегодно проводится в первый выходной октября, а не в конце месяца, как было принято ранее. Лишь дважды празднование Дня города было отменено: в 2020 году – из-за пандемии коронавируса, и в 2021-м – из-за трагедии в Батуми, где рухнул жилой дом и были жертвы.
Впервые День города в Тбилиси отметили в октябре 1979 года. Из-за сложного социально-экономического периода в истории Грузии с 1989 по 1994 год праздник не отмечался. С 1995-го его возродили.
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