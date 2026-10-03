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Центр города закрыт из-за празднования "Тбилисоба"

Центр города закрыт из-за празднования "Тбилисоба"

Sputnik Грузия

В период ограничений автомобили и общественный транспорт будут передвигаться по альтернативным маршрутам 03.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-03T11:51+0400

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2026-10-03T11:51+0400

тбилисоба 2026

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. В Тбилиси стартовало празднование дня города "Тбилисоба 2026", и в местах эпицентров событий в центре города перекрыта часть улиц. Частично ограничено движение на площади Европы и от улицы Вахтанга Горгасали до площади Европы. Также до утра 6 октября движение будет полностью ограничено на площади Европы, подъеме Метехи, мосту Метехи, Винном подъеме и выезде из тоннеля на этой локации. Кроме того, до 23:30 8 октября будет полностью ограничено движение транспорта перед Президентским дворцом, на улице Георгия Атонели и улице Вахтанга Горгасали до пересечения с улицей Гришашвили, а также на улице Гришашвили до тупика Абано I. До 5 октября также будет временно ограничено движение транспорта на улице Косты Хетагурова, от автозаправочной станции "Виссол" до пересечения улиц Хетагурова и Гурама Сагарадзе. В период ограничений автомобили и общественный транспорт будут передвигаться по альтернативным маршрутам. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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тбилисоба 2026, грузия, новости, общество, дороги, грузинские дороги, машины и их водители