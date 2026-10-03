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Умер Анатолий Кашпировский

Умер Анатолий Кашпировский

Sputnik Грузия

В окружении Кашпировского сообщили, что сегодня утром ему стало плохо – упало давление 03.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-03T15:04+0400

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. На 88-м году жизни скончался советский и российский психотерапевт Анатолий Кашпировский, об этом сообщил телеведущий Андрей Малахов."Не стало Анатолия Михайловича Кашпировского. Царствия небесного!" – написал Малахов в своем Telegram-канале. Причиной смерти Кашпировского стал целый ряд болезней, сообщил музыкальный продюсер Сергей Дворцов. "Он очень долго болел. У него целый букет заболеваний был, страдал от сахарного диабета, не справился", – цитирует РИА Новости слова Дворцова.Дворцов отметил, что о дате и времени прощания будет сообщено дополнительно. В окружении Кашпировского сообщили, что сегодня утром ему стало плохо – упало давление. Психотерапевту вызвали скорую помощь, он умер в больнице.Анатолий Кашпировский родился 11 августа 1939 года на Украине, учился в мединституте в Виннице. На постсоветском пространстве стал известен благодаря своим телетрансляциям с гипнозом. В 1995 году Кашпировский уехал в США, где зарабатывал лечением выходцев из бывшего СССР.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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