https://sputnik-georgia.ru/20261003/v-gruzii-prokhodyat-promezhutochnye-vybory-v-mestnye-organy-vlasti--uchastki-otkrylis-300938477.html

В Грузии проходят промежуточные выборы в местные органы власти – участки открылись

В Грузии проходят промежуточные выборы в местные органы власти – участки открылись

Sputnik Грузия

Из семи участков, где проходят выборы, на четырех установлены электронные аппараты для голосования и регистрации избирателей 03.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-03T08:20+0400

2026-10-03T08:20+0400

2026-10-03T08:20+0400

политика

грузия

новости

внеочередные и промежуточные выборы в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/02/260124859_0:65:1280:785_1920x0_80_0_0_511a597f5cff09372cb7cb1ba0c4b134.jpg

ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Ровно в 08:00 в субботу, 3 октября, открылись семь избирательных участков в четырех районах Грузии для выборов мажоритарных депутатов районных собраний – сакребуло. Участки открылись в селах районах Цалка, Дманиси, Вани и Ахмета. Всего право голосовать имеют 2 225 избирателей. В трех районах им предстоит выбрать между кандидатами от двух партий: "Грузинская мечта" и "Сильная Грузия – Лело", а в Ахмета представлен только кандидат от партии "Грузинская мечта". Из семи участков, где проходят выборы, на четырех установлены электронные аппараты для голосования и регистрации избирателей. За избирательным процессом будут наблюдать 56 наблюдателей от 7 местных организаций, а процесс будут освещать 187 представителей восьми медиа-организаций. Участки закроются в 20:00, после чего избирательные комиссии приступят к подведению итогов. Для победы кандидату достаточно получить больше голосов, чем его оппонент. Участники выборов Ахмета №41 "Грузинская мечта" – Леван Итиуридзе Дманиси №9 "Сильная Грузия Лело" – Важа Нониашвили №41 "Грузинская мечта" – Ираклий Сарсеванидзе Цалка №9 "Сильная Грузия Лело" – Заза Шантадзе №41 "Грузинская мечта" – Нанули Хиникадзе Вани №9 "Сильная Грузия Лело" – Бека Копаладзе №41 "Грузинская мечта" – Важа ХеладзеПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, внеочередные и промежуточные выборы в грузии