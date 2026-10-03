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В Грузии проходят промежуточные выборы в местные органы власти – участки открылись
В Грузии проходят промежуточные выборы в местные органы власти – участки открылись
Sputnik Грузия
Из семи участков, где проходят выборы, на четырех установлены электронные аппараты для голосования и регистрации избирателей 03.10.2026, Sputnik Грузия
2026-10-03T08:20+0400
2026-10-03T08:20+0400
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внеочередные и промежуточные выборы в грузии
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Ровно в 08:00 в субботу, 3 октября, открылись семь избирательных участков в четырех районах Грузии для выборов мажоритарных депутатов районных собраний – сакребуло. Участки открылись в селах районах Цалка, Дманиси, Вани и Ахмета. Всего право голосовать имеют 2 225 избирателей. В трех районах им предстоит выбрать между кандидатами от двух партий: "Грузинская мечта" и "Сильная Грузия – Лело", а в Ахмета представлен только кандидат от партии "Грузинская мечта". Из семи участков, где проходят выборы, на четырех установлены электронные аппараты для голосования и регистрации избирателей. За избирательным процессом будут наблюдать 56 наблюдателей от 7 местных организаций, а процесс будут освещать 187 представителей восьми медиа-организаций. Участки закроются в 20:00, после чего избирательные комиссии приступят к подведению итогов. Для победы кандидату достаточно получить больше голосов, чем его оппонент. Участники выборов Ахмета №41 "Грузинская мечта" – Леван Итиуридзе Дманиси №9 "Сильная Грузия Лело" – Важа Нониашвили №41 "Грузинская мечта" – Ираклий Сарсеванидзе Цалка №9 "Сильная Грузия Лело" – Заза Шантадзе №41 "Грузинская мечта" – Нанули Хиникадзе Вани №9 "Сильная Грузия Лело" – Бека Копаладзе №41 "Грузинская мечта" – Важа ХеладзеПодписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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политика, грузия, новости, внеочередные и промежуточные выборы в грузии
политика, грузия, новости, внеочередные и промежуточные выборы в грузии

В Грузии проходят промежуточные выборы в местные органы власти – участки открылись

08:20 03.10.2026
© photo: Sputnik / StringerМестные выборы в Грузии 2 октября - избирательные бюллетени в урне для голосования
Местные выборы в Грузии 2 октября - избирательные бюллетени в урне для голосования - Sputnik Грузия, 1920, 03.10.2026
© photo: Sputnik / Stringer
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Из семи участков, где проходят выборы, на четырех установлены электронные аппараты для голосования и регистрации избирателей
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Ровно в 08:00 в субботу, 3 октября, открылись семь избирательных участков в четырех районах Грузии для выборов мажоритарных депутатов районных собраний – сакребуло.
Участки открылись в селах районах Цалка, Дманиси, Вани и Ахмета.
Всего право голосовать имеют 2 225 избирателей. В трех районах им предстоит выбрать между кандидатами от двух партий: "Грузинская мечта" и "Сильная Грузия – Лело", а в Ахмета представлен только кандидат от партии "Грузинская мечта".
Из семи участков, где проходят выборы, на четырех установлены электронные аппараты для голосования и регистрации избирателей.
За избирательным процессом будут наблюдать 56 наблюдателей от 7 местных организаций, а процесс будут освещать 187 представителей восьми медиа-организаций.
Участки закроются в 20:00, после чего избирательные комиссии приступят к подведению итогов. Для победы кандидату достаточно получить больше голосов, чем его оппонент.
Участники выборов
Ахмета
№41 "Грузинская мечта" – Леван Итиуридзе
Дманиси
№9 "Сильная Грузия Лело" – Важа Нониашвили
№41 "Грузинская мечта" – Ираклий Сарсеванидзе
Цалка
№9 "Сильная Грузия Лело" – Заза Шантадзе
№41 "Грузинская мечта" – Нанули Хиникадзе
Вани
№9 "Сильная Грузия Лело" – Бека Копаладзе
№41 "Грузинская мечта" – Важа Хеладзе
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