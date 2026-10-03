В Телави отметят главный городской праздник – день царя Ираклия II

В 09:00 в соборе Светицховели во Мцхета пройдет поминальная служба по усопшему царю, а в церкви Пресвятой Богородицы на территории дворца в Телави – литургия. В 09:00 в соборе Светицховели во Мцхета пройдет поминальная служба по усопшему царю, а в церкви Пресвятой Богородицы на территории дворца в Телави – литургия.

В 12:00 в малом выставочном зале Исторического музея Телави откроется выставка "Царь Ираклий". В 12:00 в малом выставочном зале Исторического музея Телави откроется выставка "Царь Ираклий".

В 13:00 в окрестностях дворца Ираклия II откроется выставка "Багратионы". В 13:00 в окрестностях дворца Ираклия II откроется выставка "Багратионы".

В 14:00 на территории дворца, в церкви Пресвятой Богородицы, пройдет поминальная служба по усопшему царю. В 14:00 на территории дворца, в церкви Пресвятой Богородицы, пройдет поминальная служба по усопшему царю.

В 15:00 в Посольском зале дворца состоится церемония награждения орденом Ираклия II, учрежденным царским домом. В 15:00 в Посольском зале дворца состоится церемония награждения орденом Ираклия II, учрежденным царским домом.

С 12:00 до 18:00 продолжится Книжный фестиваль, а в окрестностях дворца и на площади Ираклия II будут работать декоративные и тематические павильоны – винная аллея, этно-деревня, уголок каллиграфии, фотозона, площадка художников, деревня Нобати, ремесленные и кулинарные пространства. С 12:00 до 18:00 продолжится Книжный фестиваль, а в окрестностях дворца и на площади Ираклия II будут работать декоративные и тематические павильоны – винная аллея, этно-деревня, уголок каллиграфии, фотозона, площадка художников, деревня Нобати, ремесленные и кулинарные пространства.