В Телави отметят главный городской праздник – день царя Ираклия II
© United Airports of GeorgiaТелави. Вид на город. Памятник Ираклию II
© United Airports of Georgia
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Программу праздника, приуроченного к 306-летию со дня рождения царя Ираклия II, составят книжный фестиваль, выставки, литературный конкурс, церемонии награждения и гала-концерт с симфоническим оркестром
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. В Телави 6 и 7 октября в честь 306-летия со дня рождения царя Ираклия II состоится главный праздник города – "Эреклеоба". Администрация Телави при поддержке министерства культуры Грузии подготовила разнообразную программу мероприятий.
6 октября
С 12:00 до 18:00 на площади Чавчавадзе пройдет Телавский книжный фестиваль.
С 14:00 до 15:30 в конференц-зале Исторического музея Телави состоится презентация сборника докладов "Археологические исследования на территории города Телави в 2025 году".
С 14:00 до 18:00 пройдет выставка-конкурс работ молодых художников.
С 16:00 до 17:00 в конференц-зале Исторического музея Телави состоится церемония закрытия литературного конкурса "Я – Ави Мусаиф".
В 17:00 на балконе дворца Ираклия II и прилегающей территории пройдет церемония награждения победителей конкурса "Царский город".
7 октября
В 09:00 в соборе Светицховели во Мцхета пройдет поминальная служба по усопшему царю, а в церкви Пресвятой Богородицы на территории дворца в Телави – литургия.
В 12:00 в малом выставочном зале Исторического музея Телави откроется выставка "Царь Ираклий".
В 13:00 в окрестностях дворца Ираклия II откроется выставка "Багратионы".
В 14:00 на территории дворца, в церкви Пресвятой Богородицы, пройдет поминальная служба по усопшему царю.
В 15:00 в Посольском зале дворца состоится церемония награждения орденом Ираклия II, учрежденным царским домом.
С 12:00 до 18:00 продолжится Книжный фестиваль, а в окрестностях дворца и на площади Ираклия II будут работать декоративные и тематические павильоны – винная аллея, этно-деревня, уголок каллиграфии, фотозона, площадка художников, деревня Нобати, ремесленные и кулинарные пространства.
В 19:00 состоятся церемония награждения "Почетный гражданин Телави – 2026" и гала-концерт с участием маэстро Ники Никвашвили, симфонического оркестра, оперного хора и солистов.
В дни праздника, 6 и 7 октября, муниципальный транспорт Телави будет обслуживать население бесплатно.