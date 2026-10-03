https://sputnik-georgia.ru/20261003/vse-esche-bez-gola-v-lige-natsiy---gruziya-proigrala-v-gostyakh-vengrii-300946109.html
Все еще без гола в Лиге наций - Грузия проиграла в гостях Венгрии
Все еще без гола в Лиге наций - Грузия проиграла в гостях Венгрии
Sputnik Грузия
Следующий матч сборная Грузии проведет 5 октября на выезде против Северной Ирландии 03.10.2026, Sputnik Грузия
2026-10-03T00:19+0400
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Сборная Грузии по футболу проиграла в гостях команде Венгрии в третьем туре Лиги наций УЕФА - 1:0. Главный тренер грузинской команды Рамаз Сванадзе по сравнению с предыдущей игрой сделал одно изменение в стартовом составе: вместо Георгия Кочорашвили на поле вышел Ираклий Эгоян. В начале встречи хозяева владели значительным преимуществом и на 35-й минуте воплотили его в гол. Венгры перехватили передачу Луки Лочошвили в центре поля и начали контратаку по правому флангу. В штрафной Милош Керкез опередил защитников и ударом головой открыл сче — 1:0. Сборная Грузии активизировалась только после пропущенного гола. На 39-й минуте Георгий Микаутадзе дважды пытался поразить ворота, но вратарь оказался на высоте. На добивании защитники накрыли удар Хвичи Кварацхелия,и хозяева избежали пропущенного мяча. Еще через пару минут Микаутадзе попытался завершить фланговую передачу, но пробил мимо цели. Второй тайм сборная Грузии начала активно, но. вскоре инициативу вновь перехватили хозяева. В концовке грузинская команда попыталась спасти игру, но забить гол так и не вышло. В итоге положение сборной Грузии выглядит непросто: после трех туров команда занимает последнее место, набрав одно очко, и пока не забила ни одного гола. В параллельной встрече группы B2 Украина дома уступила Северной Ирландии 0:3. Следующий матч сборная Грузии проведет 5 октября на выезде против Северной Ирландии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, грузия, новости, георгий микаутадзе, георгий кочорашвили, хвича кварацхелия, уефа, футбол, сборная грузии по футболу, лига наций уефа
спорт, грузия, новости, георгий микаутадзе, георгий кочорашвили, хвича кварацхелия, уефа, футбол, сборная грузии по футболу, лига наций уефа
Все еще без гола в Лиге наций - Грузия проиграла в гостях Венгрии
00:19 03.10.2026 (обновлено: 03:31 03.10.2026)
Следующий матч сборная Грузии проведет 5 октября на выезде против Северной Ирландии
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Сборная Грузии по футболу проиграла в гостях команде Венгрии в третьем туре Лиги наций УЕФА - 1:0.
Главный тренер грузинской команды Рамаз Сванадзе по сравнению с предыдущей игрой сделал одно изменение в стартовом составе: вместо Георгия Кочорашвили на поле вышел Ираклий Эгоян. В начале встречи хозяева владели значительным преимуществом и на 35-й минуте воплотили его в гол. Венгры перехватили передачу Луки Лочошвили в центре поля и начали контратаку по правому флангу. В штрафной Милош Керкез опередил защитников и ударом головой открыл сче — 1:0.
Сборная Грузии активизировалась только после пропущенного гола. На 39-й минуте Георгий Микаутадзе дважды пытался поразить ворота, но вратарь оказался на высоте. На добивании защитники накрыли удар Хвичи Кварацхелия,и хозяева избежали пропущенного мяча.
Еще через пару минут Микаутадзе попытался завершить фланговую передачу, но пробил мимо цели.
Второй тайм сборная Грузии начала активно, но. вскоре инициативу вновь перехватили хозяева. В концовке грузинская команда попыталась спасти игру, но забить гол так и не вышло.
В итоге положение сборной Грузии выглядит непросто: после трех туров команда занимает последнее место, набрав одно очко, и пока не забила ни одного гола.
В параллельной встрече группы B2 Украина дома уступила Северной Ирландии 0:3.
Следующий матч сборная Грузии проведет 5 октября на выезде против Северной Ирландии.