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Выборы в Грузии 2026 – голосование завершено
Выборы в Грузии 2026 – голосование завершено
Sputnik Грузия
Самая высокая явка фиксировалась в Вани, где к 17:00 проголосовали 57% избирателей 03.10.2026, Sputnik Грузия
2026-10-03T20:02+0400
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. В Грузии ровно в 20:00 завершилось голосование на семи участках промежуточных выборов мажоритарных депутатов районных собраний – сакребуло, избирательные комиссии приступили к подсчету голосов. Участки для голосования были открыты в селах районов Цалка, Дманиси, Вани и Ахмета. По данным на 17:00, всего проголосовали 1 002 избирателя из 2 225. Самая высокая явка фиксировалась в Вани, где к 17:00 проголосовали 57% избирателей, далее следует Дманиси с явкой 49,81%. В Ахмета к тому же времени проголосовали 38,97% избирателей, а в Цалке – 37,39%. В трех районах избиратели выбирали между кандидатами от двух партий: "Грузинская мечта" и "Сильная Грузия – Лело", а в Ахмета был представлен только кандидат от партии "Грузинская мечта". Из семи участков, где проходили выборы, на четырех были установлены электронные аппараты для голосования и регистрации избирателей. За избирательным процессом наблюдали 56 наблюдателей от 7 местных организаций, которые также будут следить за подсчетом голосов и подписанием итогового протокола. Предварительные результаты выборов будут известны до конца дня. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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выборы, грузия, новости, общество, местные выборы, выборы в местные органы власти в грузии, местные выборы
выборы, грузия, новости, общество, местные выборы, выборы в местные органы власти в грузии, местные выборы
Выборы в Грузии 2026 – голосование завершено
20:02 03.10.2026 (обновлено: 20:14 03.10.2026)
Самая высокая явка фиксировалась в Вани, где к 17:00 проголосовали 57% избирателей
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. В Грузии ровно в 20:00 завершилось голосование на семи участках промежуточных выборов мажоритарных депутатов районных собраний – сакребуло, избирательные комиссии приступили к подсчету голосов.
Участки для голосования были открыты в селах районов Цалка, Дманиси, Вани и Ахмета. По данным на 17:00, всего проголосовали 1 002 избирателя из 2 225.
Самая высокая явка фиксировалась в Вани, где к 17:00 проголосовали 57% избирателей, далее следует Дманиси с явкой 49,81%. В Ахмета к тому же времени проголосовали 38,97% избирателей, а в Цалке – 37,39%.
В трех районах избиратели выбирали между кандидатами от двух партий: "Грузинская мечта" и "Сильная Грузия – Лело", а в Ахмета был представлен только кандидат от партии "Грузинская мечта".
Из семи участков, где проходили выборы, на четырех были установлены электронные аппараты для голосования и регистрации избирателей. За избирательным процессом наблюдали 56 наблюдателей от 7 местных организаций, которые также будут следить за подсчетом голосов и подписанием итогового протокола.
Предварительные результаты выборов будут известны до конца дня.