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Выборы в Грузии 2026: все участки открылись вовремя, инцидентов нет – ЦИК

Выборы в Грузии 2026: все участки открылись вовремя, инцидентов нет – ЦИК

Sputnik Грузия

За избирательным процессом наблюдают 56 наблюдателей от 7 местных организаций, а процесс освещают 187 представителей восьми медиа-организаций 03.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-03T09:31+0400

2026-10-03T09:31+0400

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Все семь участков для промежуточных выборов мажоритарных депутатов районных собраний – сакребуло – открылись вовремя, в данный момент инцидентов не зафиксировано, сообщает ЦИК Грузии. Избирательные участки, в частности, открылись в селах районов Цалка, Дманиси, Вани и Ахмета. "Призываем всех избирателей проявить активность и прийти на избирательные участки", – отметили в ЦИК. Всего право голосовать имеют 2 225 избирателей. В трех районах им предстоит выбрать между кандидатами от двух партий: "Грузинская мечта" и "Сильная Грузия – Лело", а в Ахмета представлен только кандидат от партии "Грузинская мечта". Из семи участков, где проходят выборы, на четырех установлены электронные аппараты для голосования и регистрации избирателей. За избирательным процессом наблюдают 56 наблюдателей от 7 местных организаций, а процесс освещают 187 представителей восьми медиа-организаций.Участки закроются в 20:00, после чего избирательные комиссии приступят к подведению итогов. Для победы кандидату достаточно получить больше голосов, чем его оппонент. Выборы будут действительны при любой явке. Участники выборов Ахмета Дманиси Цалка Вани Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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