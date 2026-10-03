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Выборы в Грузии 2026: все участки открылись вовремя, инцидентов нет – ЦИК
Выборы в Грузии 2026: все участки открылись вовремя, инцидентов нет – ЦИК
Sputnik Грузия
За избирательным процессом наблюдают 56 наблюдателей от 7 местных организаций, а процесс освещают 187 представителей восьми медиа-организаций 03.10.2026, Sputnik Грузия
2026-10-03T09:31+0400
2026-10-03T09:31+0400
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Все семь участков для промежуточных выборов мажоритарных депутатов районных собраний – сакребуло – открылись вовремя, в данный момент инцидентов не зафиксировано, сообщает ЦИК Грузии. Избирательные участки, в частности, открылись в селах районов Цалка, Дманиси, Вани и Ахмета. "Призываем всех избирателей проявить активность и прийти на избирательные участки", – отметили в ЦИК. Всего право голосовать имеют 2 225 избирателей. В трех районах им предстоит выбрать между кандидатами от двух партий: "Грузинская мечта" и "Сильная Грузия – Лело", а в Ахмета представлен только кандидат от партии "Грузинская мечта". Из семи участков, где проходят выборы, на четырех установлены электронные аппараты для голосования и регистрации избирателей. За избирательным процессом наблюдают 56 наблюдателей от 7 местных организаций, а процесс освещают 187 представителей восьми медиа-организаций.Участки закроются в 20:00, после чего избирательные комиссии приступят к подведению итогов. Для победы кандидату достаточно получить больше голосов, чем его оппонент. Выборы будут действительны при любой явке. Участники выборов Ахмета Дманиси Цалка Вани Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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выборы, выборы в местные органы власти в грузии, местные выборы, местные выборы, грузия, политика, новости
выборы, выборы в местные органы власти в грузии, местные выборы, местные выборы, грузия, политика, новости
Выборы в Грузии 2026: все участки открылись вовремя, инцидентов нет – ЦИК
09:31 03.10.2026 (обновлено: 09:52 03.10.2026)
За избирательным процессом наблюдают 56 наблюдателей от 7 местных организаций, а процесс освещают 187 представителей восьми медиа-организаций
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Все семь участков для промежуточных выборов мажоритарных депутатов районных собраний – сакребуло – открылись вовремя, в данный момент инцидентов не зафиксировано, сообщает ЦИК Грузии.
Избирательные участки, в частности, открылись в селах районов Цалка, Дманиси, Вани и Ахмета. "Призываем всех избирателей проявить активность и прийти на избирательные участки", – отметили в ЦИК.
Всего право голосовать имеют 2 225 избирателей. В трех районах им предстоит выбрать между кандидатами от двух партий: "Грузинская мечта" и "Сильная Грузия – Лело", а в Ахмета представлен только кандидат от партии "Грузинская мечта".
Из семи участков, где проходят выборы, на четырех установлены электронные аппараты для голосования и регистрации избирателей. За избирательным процессом наблюдают 56 наблюдателей от 7 местных организаций, а процесс освещают 187 представителей восьми медиа-организаций.
Участки закроются в 20:00, после чего избирательные комиссии приступят к подведению итогов. Для победы кандидату достаточно получить больше голосов, чем его оппонент. Выборы будут действительны при любой явке.
№41 "Грузинская мечта" – Леван Итиуридзе
№9 "Сильная Грузия Лело" – Важа Нониашвили
№41 "Грузинская мечта" – Ираклий Сарсеванидзе
№9 "Сильная Грузия Лело" – Заза Шантадзе
№41 "Грузинская мечта" – Нанули Хиникадзе
№9 "Сильная Грузия Лело" – Бека Копаладзе
№41 "Грузинская мечта" – Важа Хеладзе.