https://sputnik-georgia.ru/20261003/vybory-v-gruzii-2026-yavka-na-1500-sostavila-4049-300952880.html

Выборы в Грузии 2026: явка на 15:00 составила 40,49%

Выборы в Грузии 2026: явка на 15:00 составила 40,49%

Sputnik Грузия

Самая высокая явка – в Дманиси, где проголосовали уже 49,05% избирателей 03.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-03T16:19+0400

2026-10-03T16:19+0400

2026-10-03T17:06+0400

выборы

выборы в местные органы власти в грузии

местные выборы

местные выборы

грузия

новости

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/0a/03/300953819_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_b1852be34e81c8ed91e093af53c554a3.jpg

ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. По данным на 15:00, явка на семи участках промежуточных выборов мажоритарных депутатов районных собраний – сакребуло – составила 40,49%, говорится в сообщении ЦИК Грузии. Избирательные участки для голосования открыты в селах районов Цалка, Дманиси, Вани и Ахмета. По информации ЦИК, на 15:00 из 2 225 избирателей проголосовали 901. Самая высокая явка – в Дманиси, где проголосовали уже 49,05% избирателей, далее следует Вани с явкой 48,16%. В Цалке уже проголосовали 34,82% избирателей, а в Ахмета – 34,19%. Из семи участков, где проходят выборы, на четырех установлены электронные аппараты для голосования и регистрации избирателей. За избирательным процессом наблюдают 56 наблюдателей от 7 местных организаций, а процесс освещают 187 представителей восьми медиа-организаций. Участки закроются в 20:00, после чего избирательные комиссии приступят к подведению итогов. Для победы кандидату достаточно получить больше голосов, чем его оппонент. Выборы будут действительны при любой явке. Участники выборов Ахмета Дманиси Цалка Вани Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

выборы, выборы в местные органы власти в грузии, местные выборы, местные выборы, грузия, новости