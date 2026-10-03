Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20261003/vybory-v-gruzii-2026-yavka-na-1500-sostavila-4049-300952880.html
Выборы в Грузии 2026: явка на 15:00 составила 40,49%
Выборы в Грузии 2026: явка на 15:00 составила 40,49%
Sputnik Грузия
Самая высокая явка – в Дманиси, где проголосовали уже 49,05% избирателей 03.10.2026, Sputnik Грузия
2026-10-03T16:19+0400
2026-10-03T17:06+0400
выборы
выборы в местные органы власти в грузии
местные выборы
местные выборы
грузия
новости
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/0a/03/300953819_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_b1852be34e81c8ed91e093af53c554a3.jpg
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. По данным на 15:00, явка на семи участках промежуточных выборов мажоритарных депутатов районных собраний – сакребуло – составила 40,49%, говорится в сообщении ЦИК Грузии. Избирательные участки для голосования открыты в селах районов Цалка, Дманиси, Вани и Ахмета. По информации ЦИК, на 15:00 из 2 225 избирателей проголосовали 901. Самая высокая явка – в Дманиси, где проголосовали уже 49,05% избирателей, далее следует Вани с явкой 48,16%. В Цалке уже проголосовали 34,82% избирателей, а в Ахмета – 34,19%. Из семи участков, где проходят выборы, на четырех установлены электронные аппараты для голосования и регистрации избирателей. За избирательным процессом наблюдают 56 наблюдателей от 7 местных организаций, а процесс освещают 187 представителей восьми медиа-организаций. Участки закроются в 20:00, после чего избирательные комиссии приступят к подведению итогов. Для победы кандидату достаточно получить больше голосов, чем его оппонент. Выборы будут действительны при любой явке. Участники выборов Ахмета Дманиси Цалка Вани Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/0a/03/300953819_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_eada705cbf476a133b98eeec5bdceca0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
выборы, выборы в местные органы власти в грузии, местные выборы, местные выборы, грузия, новости
выборы, выборы в местные органы власти в грузии, местные выборы, местные выборы, грузия, новости

Выборы в Грузии 2026: явка на 15:00 составила 40,49%

16:19 03.10.2026 (обновлено: 17:06 03.10.2026)
© CEC of GeorgiaПромежуточные выборы мажоритарных депутатов районных собраний, 3 октября, 2026, Грузия
Промежуточные выборы мажоритарных депутатов районных собраний, 3 октября, 2026, Грузия - Sputnik Грузия, 1920, 03.10.2026
© CEC of Georgia
Подписаться
Самая высокая явка – в Дманиси, где проголосовали уже 49,05% избирателей
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. По данным на 15:00, явка на семи участках промежуточных выборов мажоритарных депутатов районных собраний – сакребуло – составила 40,49%, говорится в сообщении ЦИК Грузии.
Избирательные участки для голосования открыты в селах районов Цалка, Дманиси, Вани и Ахмета. По информации ЦИК, на 15:00 из 2 225 избирателей проголосовали 901.
Самая высокая явка – в Дманиси, где проголосовали уже 49,05% избирателей, далее следует Вани с явкой 48,16%. В Цалке уже проголосовали 34,82% избирателей, а в Ахмета – 34,19%.
© CEC of GeorgiaПромежуточные выборы мажоритарных депутатов районных собраний, 3 октября, 2026, Грузия
Промежуточные выборы мажоритарных депутатов районных собраний, 3 октября, 2026, Грузия - Sputnik Грузия, 1920, 03.10.2026
Промежуточные выборы мажоритарных депутатов районных собраний, 3 октября, 2026, Грузия
© CEC of Georgia
Из семи участков, где проходят выборы, на четырех установлены электронные аппараты для голосования и регистрации избирателей. За избирательным процессом наблюдают 56 наблюдателей от 7 местных организаций, а процесс освещают 187 представителей восьми медиа-организаций.
Участки закроются в 20:00, после чего избирательные комиссии приступят к подведению итогов. Для победы кандидату достаточно получить больше голосов, чем его оппонент. Выборы будут действительны при любой явке.

Участники выборов

© CEC of GeorgiaПромежуточные выборы мажоритарных депутатов районных собраний, 3 октября, 2026, Грузия
Промежуточные выборы мажоритарных депутатов районных собраний, 3 октября, 2026, Грузия - Sputnik Грузия, 1920, 03.10.2026
Промежуточные выборы мажоритарных депутатов районных собраний, 3 октября, 2026, Грузия
© CEC of Georgia
Ахмета
№41 "Грузинская мечта" – Леван Итиуридзе
Дманиси
№9 "Сильная Грузия Лело" – Важа Нониашвили
№41 "Грузинская мечта" – Ираклий Сарсеванидзе
Цалка
№9 "Сильная Грузия Лело" – Заза Шантадзе
№41 "Грузинская мечта" – Нанули Хиникадзе
Вани
№9 "Сильная Грузия Лело" – Бека Копаладзе
№41 "Грузинская мечта" – Важа Хеладзе.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0