Выборы в Грузии 2026: явка на 15:00 составила 40,49%
16:19 03.10.2026 (обновлено: 17:06 03.10.2026)
© CEC of GeorgiaПромежуточные выборы мажоритарных депутатов районных собраний, 3 октября, 2026, Грузия
© CEC of Georgia
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Самая высокая явка – в Дманиси, где проголосовали уже 49,05% избирателей
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. По данным на 15:00, явка на семи участках промежуточных выборов мажоритарных депутатов районных собраний – сакребуло – составила 40,49%, говорится в сообщении ЦИК Грузии.
Избирательные участки для голосования открыты в селах районов Цалка, Дманиси, Вани и Ахмета. По информации ЦИК, на 15:00 из 2 225 избирателей проголосовали 901.
Самая высокая явка – в Дманиси, где проголосовали уже 49,05% избирателей, далее следует Вани с явкой 48,16%. В Цалке уже проголосовали 34,82% избирателей, а в Ахмета – 34,19%.
© CEC of GeorgiaПромежуточные выборы мажоритарных депутатов районных собраний, 3 октября, 2026, Грузия
Промежуточные выборы мажоритарных депутатов районных собраний, 3 октября, 2026, Грузия
© CEC of Georgia
Из семи участков, где проходят выборы, на четырех установлены электронные аппараты для голосования и регистрации избирателей. За избирательным процессом наблюдают 56 наблюдателей от 7 местных организаций, а процесс освещают 187 представителей восьми медиа-организаций.
Участки закроются в 20:00, после чего избирательные комиссии приступят к подведению итогов. Для победы кандидату достаточно получить больше голосов, чем его оппонент. Выборы будут действительны при любой явке.
Участники выборов
© CEC of GeorgiaПромежуточные выборы мажоритарных депутатов районных собраний, 3 октября, 2026, Грузия
Промежуточные выборы мажоритарных депутатов районных собраний, 3 октября, 2026, Грузия
© CEC of Georgia
Ахмета
№41 "Грузинская мечта" – Леван Итиуридзе
Дманиси
№9 "Сильная Грузия Лело" – Важа Нониашвили
№41 "Грузинская мечта" – Ираклий Сарсеванидзе
Цалка
№9 "Сильная Грузия Лело" – Заза Шантадзе
№41 "Грузинская мечта" – Нанули Хиникадзе
Вани
№9 "Сильная Грузия Лело" – Бека Копаладзе
№41 "Грузинская мечта" – Важа Хеладзе.