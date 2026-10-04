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Дьявольская хитрость для красивого обмана Украины

Дьявольская хитрость для красивого обмана Украины

Sputnik Грузия

Похоже, недавний визит в Брюссель министра финансов Украины Марченко стал той самой последней соломинкой, которая таки проломила спину европейскому верблюду, и... 04.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-04T12:18+0400

2026-10-04T12:18+0400

2026-10-04T12:18+0400

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Марченко заявил, что молодая демократия в очередной раз в опасности и руку европейской помощи нужно растянуть еще дальше: теперь Киев утверждает, что для победы над Путиным в 2027 году ему нужно 69 миллиардов евро (40 миллиардов на военные потребности и 29 миллиардов на функционирование государства), пишет колумнист РИА Новости Кирилл Стрельников.Но дело в том, что Евросоюз буквально только что прошел через чрезвычайно болезненный в политическом плане процесс выделения Украине финансирования на 90 миллиардов евро как раз на 2026 и 2027 годы, где со стороны европейских ястребов потребовались просто титанические усилия и всяческие ухищрения, чтобы члены ЕС согласились принять на себя серьезнейшее долговое бремя ради спасения киевского режима.Этот пакет во многом удалось продавить именно тезисами о том, что все в последний-препоследний раз, что за эти деньги Украина проведет-таки замечательные реформы и точно-точно избавится от коррупции, а деятельность государства станет прозрачной, как пенсне Лаврентия Павловича Берии: вам понравится, вот увидите!И в этот момент Марченко не моргнув глазом сообщает, что на 2027 год у Украины, оказывается, есть дыра в 32 миллиарда евро, которую просто нечем закрыть. В дискуссию включился и премьер Украины Корецкий, который заявил, что "правительство перешло в режим максимальной экономии и отложило все первоочередные расходы, но этого недостаточно — нам критически важно получать деньги от международных партнеров".По данным французского издания Le Monde, все это вызвало в Брюсселе дичайшее раздражение, а в некоторых странах вроде Германии — откровенную ярость.Во-первых, деньги по с трудом утвержденному пакету только пошли и уже уперлись в то, что Украина не выполнила ряд политических требований по критическим реформам, то есть европейским налогоплательщикам будет очень-очень сложно объяснить, почему нужно опять открывать похудевшие бумажники, когда Киев не выполняет условия предыдущего транша.Во-вторых, очередное выкручивание рук со стороны Украины пришлось на крайне неудачный и неудобный для европейских ястребов момент.Это надо было умудриться, но новые наглые хотелки Киева появились как раз в момент настоящей внутренней войны по поводу следующего многолетнего бюджета Евросоюза на 2028-2034 годы, куда сторонники перемоги до последнего украинца отдельной строкой заложили для Киева аж сто миллиардов, которые тоже надо откуда-то взять, вернее, точно взять в кредит и еще сильнее увеличить госдолг конкретных государств. Еврочиновники решили не мелочиться и запузырили бюджет ЕС почти на два триллиона евро, хотя штаны у Европы и так держатся уже на одной лямке.Все это окончательно выбесило Германию, к которой присоединились Нидерланды, Дания, Австрия, Финляндия и Швеция. Это объяснимо: та же ФРГ, которая под прессингом Брюсселя в 2026 году увеличила прямую помощь Украине с первоначально планировавшихся 8,5 миллиарда до 11,5 миллиарда евро, все быстрее сползает к рецессии. Рост ВВП страны в этом году находится ниже одного процента, а госдолг уже давно переполз красную линию в 60 процентов от ВВП. Федерация германской промышленности сообщила, что промышленное производство продолжает неуклонное снижение, начавшееся в 2022 году. По данным государственного Банка развития Германии (KfW), к этому добавляется огромный внутренний инвестиционный дефицит — с недофинансированием на 231,2 миллиарда евро остаются школы, дороги, мосты, общественный транспорт и так далее, при этом в проекте бюджета Германии на 2027 год уже заложены новые заимствования на 203,6 миллиарда евро.И вот тут после фортелей Украины наконец наступило понимание, что никаких, даже очень больших денег для Киева не будет достаточно никогда и режим без тени сожаления потянет за собой своих самых верных спонсоров в пропасть.Иными словами, даже главный поборник поддержки Украины — Германия — больше не готова по первому щелчку автоматически превращать каждую новую украинскую финансовую дыру в очередной коллективный долг, который в любом случае большей частью ляжет на немцев.Как после встречи с Марченко заметил один европейский дипломат, "создается ощущение, что мы поливаем пустыню".Поэтому Германия и другие заговорщики поступили очень хитро. Они не стали прямо говорить о том, чтобы послать эту Украину куда подальше, потому что подобное обнулит все громкие заявления Мерца и других евролидеров о "непоколебимой" поддержке Киева.Они пошли со стороны экономии: шесть государств настаивают, что все направления расходов ЕС должно затронуть затягивание поясов, выступают против новых совместных займов и жирно подчеркивают, что они вместе финансируют около 40 процентов национальных взносов в бюджет ЕС, то есть новый раздутый бюджет нужно опять сдуть обратно и не грешить. А тот же Мерц заявил, что увеличение европейского бюджета примерно на 60 процентов "невозможно оправдать в момент, когда национальные правительства сокращают расходы". Очевидный расчет на то, что, если бюджет ЕС будет висеть на волоске, любой экстренный запрос Киева, превышающий ранее выделенные квоты, будет провести несравнимо труднее и при условии требующегося полного консенсуса, скорее всего, невозможно.Также есть мнение, что, помимо финансовых трудностей, у хитрой шестерки имеется и другой мотив: становится ясно, что все вливания в Украину были впустую. Единственный вариант, как у проигравшихся в казино, — зафиксировать потери и идти к жене, ожидающей дома со скалкой в руках, пока не поздно. И это — не пропаганда Кремля.Британское издание Independent опубликовало статью бывшего представителя НАТО в Москве Джона Лоу, который заявил, что Владимир Путин побеждает в украинском конфликте, и призвал Запад срочно менять стратегию.Российский президент уже давно сказал, что нужно сделать: Европе только осталось прочистить уши.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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аналитика, в мире, колумнисты, украина, киев, германия, нато, владимир путин, обострение ситуации вокруг украины