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Армия России ужесточит удары по объектам ВПК Украины на фоне заявлений Зеленского

Армия России ужесточит удары по объектам ВПК Украины на фоне заявлений Зеленского

Sputnik Грузия

Заявления Зеленского о намерениях усилить атаки на российские нефтеперерабатывающие предприятия услышаны, подчеркнули в военном ведомстве РФ 04.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-04T20:07+0400

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2026-10-04T20:07+0400

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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Удары по военным объектам на территории Украины, а также по украинскому военно-промышленному комплексу будут усилены, заявили в пресс-службе Министерства обороны России.Владимир Зеленский в воскресенье выступил с заявлением, что Киев намерен активизировать атаки на нефтеперерабатывающие предприятия РФ, якобы в ответ на удары ВС России по военной инфраструктуре Украины.В российском военном ведомстве подчеркнули, что услышали заявления Зеленского. В ответ на них российская армия будет реагировать усилением ударов по военным объектам и украинскому ВПК. В министерстве подчеркнули, что именно Зеленский несет за это полную личную и политическую ответственность.Киевский режим ранее открыто объявил своей целью российские НПЗ, чтобы нанести ущерб российской экономике.В ответ на эти действия Вооруженные силы РФ стали прицельно поражать объекты военно-промышленного комплекса Украины, расположенные в Киеве. Там производились беспилотные летательные аппараты и ракетное вооружение, использовавшееся впоследствии для атак по России.В Минобороны напомнили о попытках массированной атаки на Москву в период проведения выборов в Госдуму РФ. Тогда в ночь с 19 на 20 сентября российская ПВО уничтожила более 1600 украинских ударных дронов.Кроме того, этой ночью киевский режим нанес серию ударов по Белгородской области, в результате чего было повреждено 135 квартир в семи многоэтажках, 40 частных домов и десятки личных автомобилей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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Sputnik Грузия

россия, в мире, украина, киев, тбилиси, владимир зеленский, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины