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Число обвиняемых в наркопреступлениях в Грузии с начала года превысило 8 тысяч
Число обвиняемых в наркопреступлениях в Грузии с начала года превысило 8 тысяч
Sputnik Грузия
Борьба с наркопреступлениями является одним из приоритетов правоохранительных органов страны, не раз повторяли власти 04.10.2026, Sputnik Грузия
2026-10-04T21:03+0400
2026-10-04T21:03+0400
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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Прокуратура Грузии с января по сентябрь 2026 года предъявила обвинения в преступлениях, связанных с наркотиками, 8 211 лицам, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики "Сакстат". Согласно информации ведомства, в январе текущего года обвинения в наркопреступлениях были предъявлены 756 лицам, в феврале – 1 114, в марте – 1 049, в апреле – 1 027, в мае – 957, в июне – 1 098, в июле – 1 220, в августе — 990 лицам. Из общего числа обвиняемых 4 776 человек обвиняются в незаконном приобретении и хранении наркотических средств, 296 – в их реализации. Борьба с наркопреступлениями является одним из приоритетов правоохранительных органов Грузии. Наказания за преступления, связанные с наркотиками, в стране являются одними из самых строгих. Реализация наркотических средств, а также содействие ей, караются лишением свободы на срок от восьми до 20 лет либо высшей мерой наказания – бессрочным заключением. Кроме того, осужденных за преступления, связанные с наркотиками, суд может направить на принудительное лечение от наркозависимости в качестве дополнительной меры наказания. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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наркопреступления в грузии, наркоторговля, наркополитика, наркотики, грузия, новости, происшествия
наркопреступления в грузии, наркоторговля, наркополитика, наркотики, грузия, новости, происшествия
Число обвиняемых в наркопреступлениях в Грузии с начала года превысило 8 тысяч
Борьба с наркопреступлениями является одним из приоритетов правоохранительных органов страны, не раз повторяли власти
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Прокуратура Грузии с января по сентябрь 2026 года предъявила обвинения в преступлениях, связанных с наркотиками, 8 211 лицам, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики "Сакстат".
Согласно информации ведомства, в январе текущего года обвинения в наркопреступлениях были предъявлены 756 лицам, в феврале – 1 114, в марте – 1 049, в апреле – 1 027, в мае – 957, в июне – 1 098, в июле – 1 220, в августе — 990 лицам.
Из общего числа обвиняемых 4 776 человек обвиняются в незаконном приобретении и хранении наркотических средств, 296 – в их реализации.
Борьба с наркопреступлениями является одним из приоритетов правоохранительных органов Грузии. Наказания за преступления, связанные с наркотиками, в стране являются одними из самых строгих.
Реализация наркотических средств, а также содействие ей, караются лишением свободы на срок от восьми до 20 лет либо высшей мерой наказания – бессрочным заключением.
Кроме того, осужденных за преступления, связанные с наркотиками, суд может направить на принудительное лечение от наркозависимости в качестве дополнительной меры наказания.