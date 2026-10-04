https://sputnik-georgia.ru/20261004/chislo-obvinyaemykh-v-narkoprestupleniyakh-v-gruzii-s-nachala-goda-prevysilo-8-tysyach-300950035.html

Число обвиняемых в наркопреступлениях в Грузии с начала года превысило 8 тысяч

Число обвиняемых в наркопреступлениях в Грузии с начала года превысило 8 тысяч

Sputnik Грузия

Борьба с наркопреступлениями является одним из приоритетов правоохранительных органов страны, не раз повторяли власти 04.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-04T21:03+0400

2026-10-04T21:03+0400

2026-10-04T21:03+0400

наркопреступления в грузии

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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Прокуратура Грузии с января по сентябрь 2026 года предъявила обвинения в преступлениях, связанных с наркотиками, 8 211 лицам, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики "Сакстат". Согласно информации ведомства, в январе текущего года обвинения в наркопреступлениях были предъявлены 756 лицам, в феврале – 1 114, в марте – 1 049, в апреле – 1 027, в мае – 957, в июне – 1 098, в июле – 1 220, в августе — 990 лицам. Из общего числа обвиняемых 4 776 человек обвиняются в незаконном приобретении и хранении наркотических средств, 296 – в их реализации. Борьба с наркопреступлениями является одним из приоритетов правоохранительных органов Грузии. Наказания за преступления, связанные с наркотиками, в стране являются одними из самых строгих. Реализация наркотических средств, а также содействие ей, караются лишением свободы на срок от восьми до 20 лет либо высшей мерой наказания – бессрочным заключением. Кроме того, осужденных за преступления, связанные с наркотиками, суд может направить на принудительное лечение от наркозависимости в качестве дополнительной меры наказания. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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наркопреступления в грузии, наркоторговля, наркополитика, наркотики, грузия, новости, происшествия