https://sputnik-georgia.ru/20261004/chislo-zaklyuchennykh-v-tyurmakh-gruzii-sokraschaetsya-novaya-statistika-300949037.html

Число заключенных в тюрьмах Грузии сокращается? Новая статистика

Число заключенных в тюрьмах Грузии сокращается? Новая статистика

Sputnik Грузия

По состоянию на 1 сентября в тюрьмах находилось 0,31% всех жителей страны 04.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-04T09:01+0400

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2026-10-04T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. В Грузии после июльского рекорда численность заключенных в тюрьмах незначительно, но стала сокращаться, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики "Сакстат".Так, если в тюрьмах страны, по данным на 1 августа 2026 года, содержалось 12 440 заключенных, то к 1 сентября их число соскратилось до 12 312 человек, из которых 624 женщины. По последним данным "Сакстата", по состоянию на 1 сентября в тюрьмах Грузии находилось 0,31% всех жителей страны. При этом для трети заключенных – это уже не первый тюремный срок, остальные находятся в местах лишения свободы впервые. Основная часть заключенных – граждане в возрасте от 18 до 69 лет. Также в тюрьмах, по данным на 1 сентября, содержались 183 несовершеннолетних и 94 человека старше 70 лет. Из общего числа заключенных осужденные составляли 78,2%, остальные ожидали вынесения приговора. При этом, по статистике на 1 сентября, в 14 тюрьмах Грузии осталось 239 свободных мест. Переполненными остаются три тюрьмы, где число заключенных превысило установленный лимит. Из общего числа заключенных 14,1% составляют иностранные граждане из 67 государств. Всего в грузинских тюрьмах содержится 1 741 иностранец. Большинство иностранных заключенных – граждане Турции, России, Азербайджана, Украины и Ирана. Из общего числа иностранных заключенных на 1 сентября в тюрьмах Грузии содержались один несовершеннолетний и 218 женщин. 593 иностранца ожидают вынесения приговора, остальные уже отбывают наказание. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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тюрьма, грузия, новости, общество, сакстат, заключенные