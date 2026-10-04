https://sputnik-georgia.ru/20261004/dmitriev-rasskazal-chto-zhdet-evropu-predstoyaschey-zimoy-300964490.html

Дмитриев рассказал, что ждет Европу предстоящей зимой

Дмитриев рассказал, что ждет Европу предстоящей зимой

Sputnik Грузия

Биржевые цены на газ в странах Европы впервые с декабря 2022 года достигли отметки в тысячу долларов за один кубометр 04.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-04T15:39+0400

2026-10-04T15:39+0400

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ТБИЛИСИ 4 окт — Sputnik. Европейским странам для выживания необходимы российские энергоресурсы, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.Комментируя пост одного из пользователей сети Х о росте цен на газ в Евросоюзе, Дмитриев указал на ошибки со стороны Брюсселя, которые повлекли серьезные проблемы в энергетической сфере ЕС. По его словам, Европе не выжить без российской энергии.Конфликт на Ближнем Востоке обострился в конце февраля, когда США и Израиль начали наносить удары по объектам в Иране. Тегеран ответил своими атаками. Сложившаяся ситуация отразилась на судоходстве в Ормузском проливе, что привело к значительному удорожанию газа в Европе. В сентябре биржевые цены на газ в ЕС впервые с декабря 2022 года достигли отметки в тысячу долларов за один кубометр.Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в преддверии саммита БРИКС допустил еще больший рост цен на газ. По его мнению, стоимость кубометра газа может достичь полутора тысяч евро.В России неоднократно заявляли, что отказ Евросоюза от российских энергоносителей нанесет колоссальный ущерб европейской экономике, приведет к росту стоимости энергии и снижению конкурентоспособности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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россия, в мире, европа, тбилиси, брюссель, владимир путин, брикс