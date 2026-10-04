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Дмитриев рассказал, что ждет Европу предстоящей зимой
Дмитриев рассказал, что ждет Европу предстоящей зимой
Sputnik Грузия
Биржевые цены на газ в странах Европы впервые с декабря 2022 года достигли отметки в тысячу долларов за один кубометр 04.10.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ 4 окт — Sputnik. Европейским странам для выживания необходимы российские энергоресурсы, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.Комментируя пост одного из пользователей сети Х о росте цен на газ в Евросоюзе, Дмитриев указал на ошибки со стороны Брюсселя, которые повлекли серьезные проблемы в энергетической сфере ЕС. По его словам, Европе не выжить без российской энергии.Конфликт на Ближнем Востоке обострился в конце февраля, когда США и Израиль начали наносить удары по объектам в Иране. Тегеран ответил своими атаками. Сложившаяся ситуация отразилась на судоходстве в Ормузском проливе, что привело к значительному удорожанию газа в Европе. В сентябре биржевые цены на газ в ЕС впервые с декабря 2022 года достигли отметки в тысячу долларов за один кубометр.Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в преддверии саммита БРИКС допустил еще больший рост цен на газ. По его мнению, стоимость кубометра газа может достичь полутора тысяч евро.В России неоднократно заявляли, что отказ Евросоюза от российских энергоносителей нанесет колоссальный ущерб европейской экономике, приведет к росту стоимости энергии и снижению конкурентоспособности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, в мире, европа, тбилиси, брюссель, владимир путин, брикс
россия, в мире, европа, тбилиси, брюссель, владимир путин, брикс
Дмитриев рассказал, что ждет Европу предстоящей зимой
15:39 04.10.2026 (обновлено: 15:54 04.10.2026)
Биржевые цены на газ в странах Европы впервые с декабря 2022 года достигли отметки в тысячу долларов за один кубометр
ТБИЛИСИ 4 окт — Sputnik. Европейским странам для выживания необходимы российские энергоресурсы, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Комментируя пост одного из пользователей сети Х о росте цен на газ в Евросоюзе, Дмитриев указал на ошибки со стороны Брюсселя, которые повлекли серьезные проблемы в энергетической сфере ЕС. По его словам, Европе не выжить без российской энергии.
"Зима близко. Как и предсказывалось, упорные идеологические ошибки, совершенные ЕС в области энергетики, уже повлекли за собой серьезные последствия. Европа нуждается в российской энергии, чтобы выжить", – пост соответствующего содержания опубликован на странице Дмитриева в соцсети X.
Конфликт на Ближнем Востоке обострился в конце февраля, когда США и Израиль начали наносить удары по объектам в Иране. Тегеран ответил своими атаками. Сложившаяся ситуация отразилась на судоходстве в Ормузском проливе, что привело к значительному удорожанию газа в Европе. В сентябре биржевые цены на газ в ЕС впервые с декабря 2022 года достигли отметки в тысячу долларов за один кубометр.
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в преддверии саммита БРИКС допустил еще больший рост цен на газ. По его мнению, стоимость кубометра газа может достичь полутора тысяч евро.
В России неоднократно заявляли, что отказ Евросоюза от российских энергоносителей нанесет колоссальный ущерб европейской экономике, приведет к росту стоимости энергии и снижению конкурентоспособности.