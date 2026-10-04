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Дорога в Тушети закрыта из-за гололеда

Дорога в Тушети закрыта из-за гололеда

Sputnik Грузия

Автомобильная дорога Пшавели-Омало – единственный путь в горный район страны Тушети 04.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-04T16:46+0400

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2026-10-04T16:46+0400

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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Движение всех видов автотранспорта запрещено на участке дороги Пшавели-Абано-Омало от 22-го до 72-го километра, сообщили в департаменте автомобильных дорог Грузии. Автомобильная дорога Пшавели-Омало – единственный путь в горный район страны Тушети. Дорога начинается в селе Пшавели Телавского муниципалитета и соединяется с Омало через перевал Абано. Ограничение введено из-за интенсивного снегопада и гололеда. На участке этой же дороги от 1-го до 22-го километра движение автотранспорта свободное. Дорога Пшавели-Омало была построена в 1960-70-х годах прошлого века и проходит через перевал Абано, который находится на высоте 2 950 метров над уровнем моря. Из-за сложного рельефа и метеорологических условий движение по дороге возможно около четырех-пяти месяцев в году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, происшествия, погода, тушети, департамент автомобильных дорог