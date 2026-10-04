В США в июне этого года даже был принят “Акт о противодействии влиянию Китая на Кавказе”. Такую реакцию в Тбилиси встретили без паники – власти Грузии не собираются поворачивать назад.



Не случайно сотрудничество с Китаем стало резко наращивать темпы после кризиса, наступившего в отношениях Грузии с Европой и США. Как только отношения со странами Запада стали более прохладными и менее зависимыми, Китай вошёл в число важных стратегических партнёров Грузии.



Сегодня Китай осуществляет в Грузии крупнейшие инфраструктурные проекты, строит дороги, снабжает технологиями, ведёт строительство глубоководного порта в Анаклия, чему до последнего и безрезультатно противился Запад. В Грузию стал резко расти поток китайских туристов после отмены визового режима между странами. В школах Грузии даже планируют ввести изучение китайского как второго обязательного иностранного языка.



Может ли Грузия окончательно уйти с западной орбиты на восточную? Если это пока и кажется маловероятным, Китай продолжает постепенно занимать всё больше места в грузинском будущем. Тем временем Европа, превратившая вступление в ЕС и безвизовый режим в инструмент политической борьбы и продолжающая действовать методом давления, как и США, лишь продолжает терять свои позиции.



Китай, который сегодня поддерживает сотрудничество с Россией, становится важным партнёром и для Грузии. Нравится это странам Запада или нет, но с изменением политической картины в регионе приходится считаться, и принятие новых актов или заявлений против роста китайского влияния вряд ли что-то изменит в будущем.