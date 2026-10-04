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Европа теряет Грузию: Китай в грузинском будущем - видео
Европа теряет Грузию: Китай в грузинском будущем - видео
Sputnik Грузия
Грузия развивает стратегическое партнёрство с Китаем на фоне ухудшения отношений с Западом. Мощные темпы развития грузино-китайского сотрудничества пугают... 04.10.2026, Sputnik Грузия
2026-10-04T12:31+0400
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В США в июне этого года даже был принят “Акт о противодействии влиянию Китая на Кавказе”. Такую реакцию в Тбилиси встретили без паники – власти Грузии не собираются поворачивать назад.Не случайно сотрудничество с Китаем стало резко наращивать темпы после кризиса, наступившего в отношениях Грузии с Европой и США. Как только отношения со странами Запада стали более прохладными и менее зависимыми, Китай вошёл в число важных стратегических партнёров Грузии.Сегодня Китай осуществляет в Грузии крупнейшие инфраструктурные проекты, строит дороги, снабжает технологиями, ведёт строительство глубоководного порта в Анаклия, чему до последнего и безрезультатно противился Запад. В Грузию стал резко расти поток китайских туристов после отмены визового режима между странами. В школах Грузии даже планируют ввести изучение китайского как второго обязательного иностранного языка.Может ли Грузия окончательно уйти с западной орбиты на восточную? Если это пока и кажется маловероятным, Китай продолжает постепенно занимать всё больше места в грузинском будущем. Тем временем Европа, превратившая вступление в ЕС и безвизовый режим в инструмент политической борьбы и продолжающая действовать методом давления, как и США, лишь продолжает терять свои позиции.Китай, который сегодня поддерживает сотрудничество с Россией, становится важным партнёром и для Грузии. Нравится это странам Запада или нет, но с изменением политической картины в регионе приходится считаться, и принятие новых актов или заявлений против роста китайского влияния вряд ли что-то изменит в будущем.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, китай, грузия, политика, видеоклуб , видео

Европа теряет Грузию: Китай в грузинском будущем - видео

12:31 04.10.2026 (обновлено: 12:31 05.10.2026)
© video: Sputnik / Stringer
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Грузия развивает стратегическое партнёрство с Китаем на фоне ухудшения отношений с Западом. Мощные темпы развития грузино-китайского сотрудничества пугают Европу и Америку.
В США в июне этого года даже был принят “Акт о противодействии влиянию Китая на Кавказе”. Такую реакцию в Тбилиси встретили без паники – власти Грузии не собираются поворачивать назад.

Не случайно сотрудничество с Китаем стало резко наращивать темпы после кризиса, наступившего в отношениях Грузии с Европой и США. Как только отношения со странами Запада стали более прохладными и менее зависимыми, Китай вошёл в число важных стратегических партнёров Грузии.

Сегодня Китай осуществляет в Грузии крупнейшие инфраструктурные проекты, строит дороги, снабжает технологиями, ведёт строительство глубоководного порта в Анаклия, чему до последнего и безрезультатно противился Запад. В Грузию стал резко расти поток китайских туристов после отмены визового режима между странами. В школах Грузии даже планируют ввести изучение китайского как второго обязательного иностранного языка.

Может ли Грузия окончательно уйти с западной орбиты на восточную? Если это пока и кажется маловероятным, Китай продолжает постепенно занимать всё больше места в грузинском будущем. Тем временем Европа, превратившая вступление в ЕС и безвизовый режим в инструмент политической борьбы и продолжающая действовать методом давления, как и США, лишь продолжает терять свои позиции.

Китай, который сегодня поддерживает сотрудничество с Россией, становится важным партнёром и для Грузии. Нравится это странам Запада или нет, но с изменением политической картины в регионе приходится считаться, и принятие новых актов или заявлений против роста китайского влияния вряд ли что-то изменит в будущем.
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