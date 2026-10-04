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Где в Грузии живет больше всего многодетных семей? ТОП-5 регионов

Где в Грузии живет больше всего многодетных семей? ТОП-5 регионов

Sputnik Грузия

Наибольшее количество многодетных семей сосредоточено в крупных административных и региональных центрах 04.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-04T13:25+0400

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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. В Грузии зарегистрировано 10 038 многодетных семей, основная часть которых живет в столице – Тбилиси, сообщила медиаплатформа BPN. Согласно статистике Агентства социальных услуг, речь идет о семьях, в которых растут трое и более детей. Больше всего таких семей проживает в Тбилиси – 3 373, на втором месте находится Имерети – 1 891 семья. Топ-5 регионов по числу многодетных семей в стране выглядит так:По официальным данным, наибольшее количество многодетных семей сосредоточено в крупных административных и региональных центрах. Меньше всего таких семей зарегистрировано в регионе Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети – всего 16 семей. Что касается возраста родителей, то, согласно данным Агентства социальных услуг, основная часть многодетных родителей приходится на молодую и среднюю возрастные группы:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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