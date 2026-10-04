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Кобахидзе: число живущих за чертой бедности в Грузии сократилось с миллиона до 280 тысяч
Кобахидзе: число живущих за чертой бедности в Грузии сократилось с миллиона до 280 тысяч
Sputnik Грузия
Последние два года миграционное сальдо среди граждан Грузии стало положительным: больше граждан возвращается в страну, чем уезжает, сказал премьер 04.10.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Число живущих за чертой бедности в Грузии сократилось с более чем 1,12 млн человек в 2012 году до 280 тысяч сегодня, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе в эфире телеканала "Имеди". По данным Национальной службы статистики "Сакстат", за чертой бедности в Грузии в 2025 году находилось 7,1% населения, что на 2,3 процентного пункта меньше, чем в 2024 году. Премьер также отметил снижение уровня безработицы с 26,7% в 2012 году до 13,9%. По его словам, в долларовом выражении экономика Грузии выросла с 16 млрд в 2020 году и к концу этого года достигнет примерно 43 млрд. Средняя зарплата, по данным премьера, выросла с 712,5 лари в 2012 году до 2 283 лари сейчас. Глава правительства также заявил, что последние два года миграционное сальдо среди граждан Грузии стало положительным: больше граждан возвращается в страну, чем уезжает. Премьер подчеркнул, что только за последние два года, если брать исключительно граждан Грузии, то есть без учета иностранцев, в страну возвращается больше людей, чем уезжает. Ранее в правящей партии заявили, что одна из важнейших национальных задач – полное искоренение бедности в Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе, экономика
Кобахидзе: число живущих за чертой бедности в Грузии сократилось с миллиона до 280 тысяч
14:33 04.10.2026 (обновлено: 15:22 04.10.2026)
Последние два года миграционное сальдо среди граждан Грузии стало положительным: больше граждан возвращается в страну, чем уезжает, сказал премьер
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Число живущих за чертой бедности в Грузии сократилось с более чем 1,12 млн человек в 2012 году до 280 тысяч сегодня, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе в эфире телеканала "Имеди".
По данным Национальной службы статистики "Сакстат", за чертой бедности в Грузии в 2025 году находилось 7,1% населения, что на 2,3 процентного пункта меньше, чем в 2024 году.
"Если 1,12 миллиона и более человек жили за чертой бедности, то в этом году этот показатель составляет 280 тысяч. Главное – сохранить эти темпы. В таком случае в перспективе четырех лет мы сможем свести бедность к нулю. Те 280 тысяч человек, которые сегодня живут за чертой бедности, также смогут выйти из бедности", – заявил Кобахидзе.
Премьер также отметил снижение уровня безработицы с 26,7% в 2012 году до 13,9%.
По его словам, в долларовом выражении экономика Грузии выросла с 16 млрд в 2020 году и к концу этого года достигнет примерно 43 млрд. Средняя зарплата, по данным премьера, выросла с 712,5 лари в 2012 году до 2 283 лари сейчас.
Глава правительства также заявил, что последние два года миграционное сальдо среди граждан Грузии стало положительным: больше граждан возвращается в страну, чем уезжает.
"Экономический рост является главным фактором этого. Если мы продолжим развивать экономику такими темпами, то и в плане миграции у нас будут совершенно другие показатели, и во всех остальных направлениях будет постоянный прогресс. Экономика и в будущем будет одним из наших главных приоритетов", – заявил Кобахидзе.
Премьер подчеркнул, что только за последние два года, если брать исключительно граждан Грузии, то есть без учета иностранцев, в страну возвращается больше людей, чем уезжает.
Ранее в правящей партии заявили, что одна из важнейших национальных задач – полное искоренение бедности в Грузии.