https://sputnik-georgia.ru/20261004/kobakhidze-chislo-zhivuschikh-za-chertoy-bednosti-v-gruzii-sokratilos-s-milliona-do-280-tysyach-300964061.html

Кобахидзе: число живущих за чертой бедности в Грузии сократилось с миллиона до 280 тысяч

Кобахидзе: число живущих за чертой бедности в Грузии сократилось с миллиона до 280 тысяч

Sputnik Грузия

Последние два года миграционное сальдо среди граждан Грузии стало положительным: больше граждан возвращается в страну, чем уезжает, сказал премьер 04.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-04T14:33+0400

2026-10-04T14:33+0400

2026-10-04T15:22+0400

грузия

новости

общество

ираклий кобахидзе

экономика

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/12/264556521_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_d9b6653a862b8daaf95b7554475d968f.jpg

ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Число живущих за чертой бедности в Грузии сократилось с более чем 1,12 млн человек в 2012 году до 280 тысяч сегодня, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе в эфире телеканала "Имеди". По данным Национальной службы статистики "Сакстат", за чертой бедности в Грузии в 2025 году находилось 7,1% населения, что на 2,3 процентного пункта меньше, чем в 2024 году. Премьер также отметил снижение уровня безработицы с 26,7% в 2012 году до 13,9%. По его словам, в долларовом выражении экономика Грузии выросла с 16 млрд в 2020 году и к концу этого года достигнет примерно 43 млрд. Средняя зарплата, по данным премьера, выросла с 712,5 лари в 2012 году до 2 283 лари сейчас. Глава правительства также заявил, что последние два года миграционное сальдо среди граждан Грузии стало положительным: больше граждан возвращается в страну, чем уезжает. Премьер подчеркнул, что только за последние два года, если брать исключительно граждан Грузии, то есть без учета иностранцев, в страну возвращается больше людей, чем уезжает. Ранее в правящей партии заявили, что одна из важнейших национальных задач – полное искоренение бедности в Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе, экономика