https://sputnik-georgia.ru/20261004/kubok-trialeti-2026-v-batumi--sbornaya-gruzii-zavoevala-tri-zolota-300965918.html

"Кубок Триалети"-2026 в Батуми – сборная Грузии завоевала три золота

"Кубок Триалети"-2026 в Батуми – сборная Грузии завоевала три золота

Sputnik Грузия

Турнир Trialeti Trophy прошел в Батуми с 1 по 3 октября 04.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-04T19:03+0400

2026-10-04T19:03+0400

2026-10-04T19:11+0400

спорт

грузия

новости

анастасия губанова

батуми

ника эгадзе

фигурное катание

успехи грузинских фигуристов в мире

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/08/297033521_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_684bb34d49c510a9df0968f73bbd17f8.jpg

ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Сборная Грузии завершила турнир "Кубок Триалети" с тремя золотыми медалями, сообщили в пресс-службе Федерации фигурного катания. Победителями "Кубка Триалети" стали Диана Дэвис – Глеб Смолкин (танцы на льду), Анастасия Метелкина – Лука Берулава (спортивные пары) и Ника Эгадзе (мужчины). Турнир серии Challenger завершился соревнования среди женщин. В них выступили две представительницы сборной Грузии – Анастасия Губанова и Инга Гургенидзе. После короткой программы Губанова занимала третье место, а Гургенидзе – пятое. В произвольной программе Губанова (189,31) допустила несколько ошибок и в итоге заняла четвертое место, а Гургенидзе (177,55) – шестое. Победительницей женского турнира стала эстонка Нина Петрокина (205,94), завоевавшая золотую медаль. Турнир Trialeti Trophy прошел в Батуми с 1 по 3 октября. По решению Международного союза конькобежцев (ISU) фигуристы из России и Беларуси допускаются к международным соревнованиям в нейтральном статусе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

батуми

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, анастасия губанова, батуми, ника эгадзе, фигурное катание, успехи грузинских фигуристов в мире