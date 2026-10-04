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"Кубок Триалети"-2026 в Батуми – сборная Грузии завоевала три золота
"Кубок Триалети"-2026 в Батуми – сборная Грузии завоевала три золота
Sputnik Грузия
Турнир Trialeti Trophy прошел в Батуми с 1 по 3 октября 04.10.2026, Sputnik Грузия
2026-10-04T19:03+0400
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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Сборная Грузии завершила турнир "Кубок Триалети" с тремя золотыми медалями, сообщили в пресс-службе Федерации фигурного катания. Победителями "Кубка Триалети" стали Диана Дэвис – Глеб Смолкин (танцы на льду), Анастасия Метелкина – Лука Берулава (спортивные пары) и Ника Эгадзе (мужчины). Турнир серии Challenger завершился соревнования среди женщин. В них выступили две представительницы сборной Грузии – Анастасия Губанова и Инга Гургенидзе. После короткой программы Губанова занимала третье место, а Гургенидзе – пятое. В произвольной программе Губанова (189,31) допустила несколько ошибок и в итоге заняла четвертое место, а Гургенидзе (177,55) – шестое. Победительницей женского турнира стала эстонка Нина Петрокина (205,94), завоевавшая золотую медаль. Турнир Trialeti Trophy прошел в Батуми с 1 по 3 октября. По решению Международного союза конькобежцев (ISU) фигуристы из России и Беларуси допускаются к международным соревнованиям в нейтральном статусе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, грузия, новости, анастасия губанова, батуми, ника эгадзе, фигурное катание, успехи грузинских фигуристов в мире
спорт, грузия, новости, анастасия губанова, батуми, ника эгадзе, фигурное катание, успехи грузинских фигуристов в мире
"Кубок Триалети"-2026 в Батуми – сборная Грузии завоевала три золота
19:03 04.10.2026 (обновлено: 19:11 04.10.2026)
Турнир Trialeti Trophy прошел в Батуми с 1 по 3 октября
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Сборная Грузии завершила турнир "Кубок Триалети" с тремя золотыми медалями, сообщили в пресс-службе Федерации фигурного катания.
Победителями "Кубка Триалети" стали Диана Дэвис – Глеб Смолкин (танцы на льду), Анастасия Метелкина – Лука Берулава (спортивные пары) и Ника Эгадзе (мужчины).
Турнир серии Challenger завершился соревнования среди женщин. В них выступили две представительницы сборной Грузии – Анастасия Губанова и Инга Гургенидзе.
После короткой программы Губанова занимала третье место, а Гургенидзе – пятое. В произвольной программе Губанова (189,31) допустила несколько ошибок и в итоге заняла четвертое место, а Гургенидзе (177,55) – шестое.
Победительницей женского турнира стала эстонка Нина Петрокина (205,94), завоевавшая золотую медаль.
Турнир Trialeti Trophy прошел в Батуми с 1 по 3 октября. По решению Международного союза конькобежцев (ISU) фигуристы из России и Беларуси допускаются к международным соревнованиям в нейтральном статусе.