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Кварадонна: сможет или нет?
Кварадонна: сможет или нет?
Sputnik Грузия
Грузинский футболист, вингер французского ПСЖ Хвича Кварацхелия стал лучшим игроком Лиги чемпионов сезона 2025/26, получив международное признание благодаря... 04.10.2026, Sputnik Грузия
2026-10-04T14:51+0400
2026-10-04T14:51+0400
2026-10-04T14:51+0400
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Грузинский футболист, вингер французского ПСЖ Хвича Кварацхелия стал лучшим игроком Лиги чемпионов сезона 2025/26, получив международное признание благодаря своей выдающейся игре.Sputnik Грузия решил узнать у своих читателей, считают ли они, что этот успех не был разовым и Хвича сможет повторить или, возможно, даже превзойти свои достижения в нынешнем сезоне. Большинство проголосовавших – 60% – считают, что да. 24,7% ответили "нет", а вариант "не знаю" выбрали 15,3%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, грузия, новости, хвича кварацхелия, футбол, инфографика, инфографика
спорт, грузия, новости, хвича кварацхелия, футбол, инфографика, инфографика
Грузинский футболист, вингер французского ПСЖ Хвича Кварацхелия стал лучшим игроком Лиги чемпионов сезона 2025/26, получив международное признание благодаря своей выдающейся игре.
Sputnik Грузия решил узнать у своих читателей, считают ли они, что этот успех не был разовым и Хвича сможет повторить или, возможно, даже превзойти свои достижения в нынешнем сезоне. Большинство проголосовавших – 60% – считают, что да. 24,7% ответили "нет", а вариант "не знаю" выбрали 15,3%.