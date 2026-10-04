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Кварадонна: сможет или нет?
Кварадонна: сможет или нет?
Sputnik Грузия
Грузинский футболист, вингер французского ПСЖ Хвича Кварацхелия стал лучшим игроком Лиги чемпионов сезона 2025/26, получив международное признание благодаря... 04.10.2026, Sputnik Грузия
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2026-10-04T14:51+0400
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Грузинский футболист, вингер французского ПСЖ Хвича Кварацхелия стал лучшим игроком Лиги чемпионов сезона 2025/26, получив международное признание благодаря своей выдающейся игре.Sputnik Грузия решил узнать у своих читателей, считают ли они, что этот успех не был разовым и Хвича сможет повторить или, возможно, даже превзойти свои достижения в нынешнем сезоне. Большинство проголосовавших – 60% – считают, что да. 24,7% ответили "нет", а вариант "не знаю" выбрали 15,3%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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спорт, грузия, новости, хвича кварацхелия, футбол, инфографика, инфографика
спорт, грузия, новости, хвича кварацхелия, футбол, инфографика, инфографика

Кварадонна: сможет или нет?

14:51 04.10.2026
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Сможет ли Хвича Кварацхелия повторить или улучшить достижения предыдущего сезона, 2026 - Sputnik Грузия
Грузинский футболист, вингер французского ПСЖ Хвича Кварацхелия стал лучшим игроком Лиги чемпионов сезона 2025/26, получив международное признание благодаря своей выдающейся игре.
Sputnik Грузия решил узнать у своих читателей, считают ли они, что этот успех не был разовым и Хвича сможет повторить или, возможно, даже превзойти свои достижения в нынешнем сезоне. Большинство проголосовавших – 60% – считают, что да. 24,7% ответили "нет", а вариант "не знаю" выбрали 15,3%.
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