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Министры обороны Турции, Азербайджана и Грузии обсудили в Шуше военное сотрудничество
Министры обороны Турции, Азербайджана и Грузии обсудили в Шуше военное сотрудничество
Sputnik Грузия
Трехсторонняя встреча министров обороны проводится поочередно в трех странах 04.10.2026, Sputnik Грузия
2026-10-04T17:54+0400
2026-10-04T17:54+0400
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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов обсудил со своими коллегами из Турции и Грузии Яшаром Гюлером и Ираклием Чиковани вопросы военного сотрудничества, сообщает пресс-служба азербайджанского военного ведомства. Уже 13-я по счету трехсторонняя встреча прошла в городе Шуше в Карабахе. "На встрече министр обороны Азербайджана Закир Гасанов, министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер и министр обороны Грузии Ираклий Чиковани обсудили вопросы военного сотрудничества", – говорится в сообщении.Трехсторонняя встреча министров обороны проводится поочередно в трех странах: в 2024 году она прошла в Грузии, в Батуми, а в прошлом году проходила в Анкаре.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, политика, турция, азербайджан, закир гасанов, ираклий чиковани, министерство обороны грузии
грузия, новости, политика, турция, азербайджан, закир гасанов, ираклий чиковани, министерство обороны грузии
Министры обороны Турции, Азербайджана и Грузии обсудили в Шуше военное сотрудничество
17:54 04.10.2026 (обновлено: 18:20 04.10.2026)
Трехсторонняя встреча министров обороны проводится поочередно в трех странах
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов обсудил со своими коллегами из Турции и Грузии Яшаром Гюлером и Ираклием Чиковани вопросы военного сотрудничества, сообщает пресс-служба азербайджанского военного ведомства.
Уже 13-я по счету трехсторонняя встреча прошла в городе Шуше в Карабахе.
"На встрече министр обороны Азербайджана Закир Гасанов, министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер и министр обороны Грузии Ираклий Чиковани обсудили вопросы военного сотрудничества", – говорится в сообщении.
Трехсторонняя встреча министров обороны проводится поочередно в трех странах: в 2024 году она прошла в Грузии, в Батуми, а в прошлом году проходила в Анкаре.