https://sputnik-georgia.ru/20261004/ministry-oborony-turtsii-azerbaydzhana-i-gruzii-obsudili-v-shushe-voennoe-sotrudnichestvo-300965773.html

Министры обороны Турции, Азербайджана и Грузии обсудили в Шуше военное сотрудничество

Министры обороны Турции, Азербайджана и Грузии обсудили в Шуше военное сотрудничество

Sputnik Грузия

Трехсторонняя встреча министров обороны проводится поочередно в трех странах 04.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-04T17:54+0400

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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов обсудил со своими коллегами из Турции и Грузии Яшаром Гюлером и Ираклием Чиковани вопросы военного сотрудничества, сообщает пресс-служба азербайджанского военного ведомства. Уже 13-я по счету трехсторонняя встреча прошла в городе Шуше в Карабахе. "На встрече министр обороны Азербайджана Закир Гасанов, министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер и министр обороны Грузии Ираклий Чиковани обсудили вопросы военного сотрудничества", – говорится в сообщении.Трехсторонняя встреча министров обороны проводится поочередно в трех странах: в 2024 году она прошла в Грузии, в Батуми, а в прошлом году проходила в Анкаре.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, политика, турция, азербайджан, закир гасанов, ираклий чиковани, министерство обороны грузии