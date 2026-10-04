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Предварительные итоги выборов в Грузии – побеждают кандидаты от правящей партии

Предварительные итоги выборов в Грузии – побеждают кандидаты от правящей партии

Sputnik Грузия

Явка на промежуточных выборах составила 51,06% – проголосовали 1 136 избирателей 04.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-04T10:06+0400

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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, во всех четырех муниципалитетах Грузии, где 3 октября прошли промежуточные выборы в сакребуло (районные собрания), побеждают кандидаты от "Грузинской мечты", заявил глава ЦИК Георгий Каландаришвили на брифинге. Участки открылись в селах районов Цалка, Дманиси, Вани и Ахмета. Всего право голосовать имели 2 225 избирателей. В трех районах им предстояло выбрать между кандидатами от двух партий: "Грузинская мечта" и "Сильная Грузия – Лело", а в Ахмета представлен только кандидат – от партии "Грузинская мечта". В Ахметском районе Леван Итиуридзе ("Грузинская мечта") получил 115 голосов – 100% от общего числа. В Дманиси Ираклий Сарсеванидзе ("Грузинская мечта") набрал 131 голос (98,496%), в Цалке Нанули Хиникадзе ("Грузинская мечта") – 415 голосов (96,737%), а в Вани Важа Хеладзе ("Грузинская мечта") получил 387 голосов (87,162%). По его словам, голосование на избирательных участках проходило в соответствии с процедурами, установленными законодательством. Явка на промежуточных выборах составила 51,06% – проголосовали 1 136 избирателей. По словам Каландаришвили, использование технологических решений, в том числе электронной передачи сводных протоколов, способствовало оперативному получению информации и своевременной публикации результатов. За избирательным процессом наблюдали 56 наблюдателей от 7 местных организаций, которые также следили за подсчетом голосов и подписанием итогового протокола.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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