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Премьер: в школах Грузии остается множество серьезных проблем
Премьер: в школах Грузии остается множество серьезных проблем
Sputnik Грузия
В подавляющем большинстве школ – более чем в 90% – 12-й класс был фиктивным, и на самом деле ученики не ходили в школы, заявил премьер 04.10.2026, Sputnik Грузия
2026-10-04T11:12+0400
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реформа системы образования в грузии
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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. В системе общего образования Грузии остается множество серьезных проблем, и многое нужно исправлять, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. В феврале 2026 года парламент Грузии принял поправки к закону "Об общем образовании", предусматривающие масштабную реформу школьной системы. Главное новшество – переход на 11-летнее обучение вместо 12-летнего (12-й класс станет добровольным). Школьная программа будет завершаться за 10 лет, а с 2027-2028 учебного года 11-й класс станет репетиториумом и будет посвящен подготовке к Единым национальным экзаменам (вступительным экзаменам в вузы) по выбранным предметам. Премьер также объяснил решение перейти на 11-летнее школьное образование. По его словам, более чем в 90% школ 12-й класс фактически был фиктивным, поскольку ученики не посещали занятия. "В подавляющем большинстве школ – более чем в 90% – 12-й класс был фиктивным, и на самом деле ученики не ходили в школы. В конечном итоге мы приняли решение о 11-летнем образовании, исходя в том числе из того, что было много лишних предметов, много лишних учебников и так далее. Мы посчитали, что в 11 классов программу можно полностью вместить", – заявил Кобахидзе. По его словам, для 11-го класса планируется разработать новую учебную программу и соответствующие учебники, в том числе для подготовки к вступительным экзаменам. Как отметил глава правительства, власти готовы обсуждать реформу в различных форматах и вносить изменения даже в уже проведенные реформы. Среди инициатив он отдельно выделил идею использования единого учебника, которую, по его словам, лично поддерживает. Глава правительства также подчеркнул, что необходимо сохранять Службу приставов для обеспечения безопасности в школах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе, министерство образования и науки грузии, реформа системы образования в грузии, система образования
грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе, министерство образования и науки грузии, реформа системы образования в грузии, система образования
Премьер: в школах Грузии остается множество серьезных проблем
11:12 04.10.2026 (обновлено: 11:33 04.10.2026)
В подавляющем большинстве школ – более чем в 90% – 12-й класс был фиктивным, и на самом деле ученики не ходили в школы, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. В системе общего образования Грузии остается множество серьезных проблем, и многое нужно исправлять, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
В феврале 2026 года парламент Грузии принял поправки к закону "Об общем образовании", предусматривающие масштабную реформу школьной системы. Главное новшество – переход на 11-летнее обучение вместо 12-летнего (12-й класс станет добровольным). Школьная программа будет завершаться за 10 лет, а с 2027-2028 учебного года 11-й класс станет репетиториумом и будет посвящен подготовке к Единым национальным экзаменам (вступительным экзаменам в вузы) по выбранным предметам.
"Я не могу согласиться с тем, что ничего не делая, можно что-либо улучшить. На самом деле в школах, в системе общего образования существует множество серьезных проблем, и предстоит очень много работы для того, чтобы запланированная реформа была правильно проведена", – сказал Кобахидзе в эфире телеканала "Имеди".
Премьер также объяснил решение перейти на 11-летнее школьное образование. По его словам, более чем в 90% школ 12-й класс фактически был фиктивным, поскольку ученики не посещали занятия.
"В подавляющем большинстве школ – более чем в 90% – 12-й класс был фиктивным, и на самом деле ученики не ходили в школы. В конечном итоге мы приняли решение о 11-летнем образовании, исходя в том числе из того, что было много лишних предметов, много лишних учебников и так далее. Мы посчитали, что в 11 классов программу можно полностью вместить", – заявил Кобахидзе.
По его словам, для 11-го класса планируется разработать новую учебную программу и соответствующие учебники, в том числе для подготовки к вступительным экзаменам.
Как отметил глава правительства, власти готовы обсуждать реформу в различных форматах и вносить изменения даже в уже проведенные реформы. Среди инициатив он отдельно выделил идею использования единого учебника, которую, по его словам, лично поддерживает.
Глава правительства также подчеркнул, что необходимо сохранять Службу приставов для обеспечения безопасности в школах.