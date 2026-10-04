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Шио III: Без любви и прощения не существует справедливости
Шио III: Без любви и прощения не существует справедливости
Sputnik Грузия
По словам Патриарха, христианин не должен хранить в сердце ненависть к человеку, который его обидел 04.10.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Любовь и способность прощать – это необходимые для справедливости качества, заявил Католикос-Патриарх всея Грузии Шио III во время проповеди в кафедральном соборе Святой Троицы Самеба в Тбилиси. "Любовь и способность прощать – это такие качества, без которых никакой справедливости не существует и существовать не может", – подчеркнул Шио III. По словам Патриарха, христианин не должен хранить в сердце ненависть к человеку, который его обидел. Если человек раскаивается и просит прощения, его следует простить. Как отметил Патриарх, если человек не раскаивается и продолжает причинять вред, от него можно дистанцироваться или принять меры, чтобы защитить семью, церковь, государственные и общественные дела. В завершение проповеди Патриарх призвал верующих не отчаиваться и не переставать молиться, подчеркнув силу молитвы и Божьего милосердия. Шио III напомнил слова молитвы, которой учил Иисус Христос: "Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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новости, грузия, общество, религия , патриархия грузии, католикос-патриарх всея грузии шио iii
новости, грузия, общество, религия , патриархия грузии, католикос-патриарх всея грузии шио iii
Шио III: Без любви и прощения не существует справедливости
По словам Патриарха, христианин не должен хранить в сердце ненависть к человеку, который его обидел
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Любовь и способность прощать – это необходимые для справедливости качества, заявил Католикос-Патриарх всея Грузии Шио III во время проповеди в кафедральном соборе Святой Троицы Самеба в Тбилиси.
"Любовь и способность прощать – это такие качества, без которых никакой справедливости не существует и существовать не может", – подчеркнул Шио III.
По словам Патриарха, христианин не должен хранить в сердце ненависть к человеку, который его обидел. Если человек раскаивается и просит прощения, его следует простить.
"Мы часто говорим о справедливости. И у нас возникает вопрос: сколько раз прощать ближнего, который согрешил против нас, чем-то нас обидел, враждует с нами? Но мы не задаем другого вопроса: сколько еще Бог должен прощать меня? Разве я согрешил перед Богом и моим ближним всего семь раз? Мы бесконечно просим у Господа милости и прощения, а сами не прощаем своих ближних – и таким поведением подвергаем себя большой опасности", – сказал Шио III.
Как отметил Патриарх, если человек не раскаивается и продолжает причинять вред, от него можно дистанцироваться или принять меры, чтобы защитить семью, церковь, государственные и общественные дела.
В завершение проповеди Патриарх призвал верующих не отчаиваться и не переставать молиться, подчеркнув силу молитвы и Божьего милосердия. Шио III напомнил слова молитвы, которой учил Иисус Христос: "Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим".