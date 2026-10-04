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Цены в Грузии идут вниз: стоимость дешевых корзин товаров за сентябрь

Цены в Грузии идут вниз: стоимость дешевых корзин товаров за сентябрь

Sputnik Грузия

Стоимость продовольственной корзины в начале месяца составляла 37,45 лари, а в конце месяца снизилась до 35,82 лари 04.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-04T22:11+0400

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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Государственный портал, где отслеживаются скидки и цены на продукты в рамках программы "Семейная корзина", показал снижение цен на минимальные корзины базовых продуктов и непродовольственных товаров в сентябре, сообщило Агентство конкуренции и защиты прав потребителей. Созданный по инициативе правительства информационный портал для мониторинга программы "Семейная корзина" начал функционировать в конце июня текущего года. Его цель – повысить доступность информации о ценах, упростить сравнение предложений разных торговых сетей и помочь потребителям принимать более информированные решения о покупках. На сайте ekalata.gov.ge потребители могут ознакомиться с лучшими предложениями в сетевых магазинах страны. Стоимость продовольственной корзины в начале месяца составляла 37,45 лари, а в конце месяца снизилась до 35,82 лари. Самая низкая стоимость корзины была зафиксирована 29–30 сентября. Что касается корзины непродовольственных товаров первой необходимости, ее самая низкая стоимость была зафиксирована 10 сентября и составила 25,57 лари, а в конце отчетного периода стоимость корзины составила 26,17 лари. По сравнению с началом сентября, в конце месяца стоимость самой дешевой корзины, состоящей из 10 базовых непродовольственных товаров первой необходимости, снизилась на 5,3%, а стоимость самой дешевой корзины, состоящей из 13 базовых продовольственных товаров, – на 4,4%. Информационный портал www.ekalata.gov.ge ежедневно предоставляет потребителям возможность сравнивать цены в ведущих торговых сетях, создавать индивидуальную корзину и делать осознанный выбор. К платформе также добавился функционал геолокации магазинов, который позволяет пользователям легко находить филиалы ближайших сетей. На данный момент на портале представлено 16 торговых сетей. Вопрос снижения цен вновь стал актуальным после того, как парламентская комиссия в апреле не выявила в Грузии картельных сговоров, обнаружив лишь системные проблемы, влияющие на ценообразование. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе ранее заявлял, что цены на продукты в Грузии в целом ниже, чем во Франции и других странах Западной Европы, однако из-за низких зарплат вопрос ценообразования остается для населения крайне болезненным, поэтому правительство заинтересовано в дальнейшем снижении стоимости товаров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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