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СВО: почему горят мосты в Киеве
СВО: почему горят мосты в Киеве
Sputnik Грузия
Вооруженные силы России проводят стратегическую воздушную операцию уничтожения сухопутной логистики ВСУ. 05.10.2026, Sputnik Грузия
2026-10-05T21:23+0400
2026-10-05T21:23+0400
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Октябрьская "пристрелка" по киевским мостам через Днепр завершится их нейтрализацией. Вероятно расширение высокоточных ударов по днепровским мостам выше и ниже по течению. Логистическая изоляция украинской прокси-армии на левобережье безусловно ускорит достижение целей СВО, отмечает военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко.Любая война на 90% – логистика. Москва решительно сняла белые перчатки и начала "резать" снабжение украинской прокси-армии на море и на суше. Атакованы стратегические мосты через Днепр. В результате российских ударов 1-4 октября в Киеве полностью перекрыто движение транспорта по Северному мосту. Значительно поврежден Южный автомобильно-железнодорожный мост. Транспортный коллапс возник 5 октября на автодорогах и к другим крупным киевским мостам. Движение ограничено или остановлено на пяти из шести автомобильных мостов украинской столицы.Такие удары – принципиальное изменение стратегии и тактики российской СВО. Разрыв логистики украинских прокси-войск означает нарушение поставок техники, ГСМ и боеприпасов на левобережье Днепра (включая Славянско-Краматорскую агломерацию). Дефицит ресурсов ВСУ ускоряет наступление российской армии. Один только Южный мост обеспечивает до 90% транзита грузов на левый берег Днепра, связывает три важные автомагистрали: М-03 Киев – Харьков, М-05 Киев – Одесса, М-06 Киев – Чоп. Пролет Южного моста длиной 271 метр держат 72 пары плетеных стальных тросов, которые конструктивно уязвимы для поражения. Продолжение следует.Кроме Северного и Южного мостов главными транспортными артериями Киева считаются мост Патона, совмещенный двухъярусный Метромост (верхний ярус – для поездов) и автомобильно-железнодорожный Дарницкий мост. Пропускная способность этих объектов – до 240 пар железнодорожных эшелонов (более полутора миллионов тонн грузов в сутки).На случай разрушения нескольких мостов киевские власти заявили о чрезвычайных мерах: возведении понтонных переправ, строительстве подземного тоннеля под Днепром. Однако понтонные переправы способны компенсировать лишь малую часть трафика постоянного моста, а тоннель потребует значительного количества финансовых средств и времени, которых бандеровцам историей не отпущено.Активные беспилотные удары ВСУ по гражданским объектам в глубоком тылу России летом нынешнего года сняли все ограничения на "вынос" украинской стратегической логистики, объектов энергетики и промышленности двойного назначения.После новых угроз киевского "пианиста" Зеленского в отношении российских НПЗ Минобороны РФ 4 октября обещало усилить удары "по военным и военно-промышленным объектам, а также связанной с ними инфраструктуре в Киеве и других областях Украины". Обещание выполняется, шесть днепровских мостов в Киеве практически обречены.Запад не понимаетНорвежский ресурс Steigan blogger 4 октября констатировал: "Удары по мостам – последнее звено в цепочке событий, которая складывалась на протяжении сентября. Сначала были поражены склады и промышленные объекты, затем – железнодорожные станции и локомотивы, связывающие Киев с западной границей, после этого – центры обработки данных, затем сама энергосистема… И наконец, переправы через Днепр". Разумеется, это еще не конец, ведь Запад по-прежнему настроен вести прокси-войну с Россией "до последнего украинца".Кремль и Министерство иностранных дел РФ многократно предупреждали иностранных граждан и сотрудников дипмиссий об опасности пребывания в Киеве. Российские войска наступают на всех участках фронта и ежедневно наносят удары возмездия по объектам в глубоком оперативном тылу украинских войск. Киевляне бегут от фронтовой реальности, однако посольства 25 стран ЕС упрямо остаются в Киеве. Испытывают судьбу или считают себя "священной коровой" – вопрос дискуссионный.Германский канцлер Фридрих Мерц прибыл поездом в Киев 4 октября – на фоне российских ударов по днепровским мостам и железнодорожной логистике ВСУ. Это достаточно безрассудное решение вписывается в общий курс европейской "идиократии" на бесконечную прокси-войну с РФ. В Киеве канцлер ФРГ объявил о предоставлении бандеровцам нового пакета военной помощи на 1 млрд евро. Кроме того, Украина и Германия заключили 15 соглашений на сумму 8,5 млрд евро о совместном производстве средств ПВО, беспилотников и прочего.Политические оппоненты в Германии заметили, что Мерц "готов втянуть свою страну в конфликт с Россией для улучшения рейтинга". Подтверждая такие опасения, глава внешней разведки ФРГ Мартин Йегер подтвердил в парламенте: "Противостояние с Россией (…) приобрело новое, более опасное измерение. Германии грозит втягивание в вооруженный конфликт с РФ, попытка нападения в Лейпциге – лишь один из примеров". Очень опасная демагогия.На Западе обратили внимание, что президент России Владимир Путин на Валдайском форуме 1 октября не говорил о неизбежности ядерной войны. Просто предупредил: логика нарастающих взаимных жестких ответов ведет к "фатальной необратимости", однажды "спираль эскалации может достичь точки невозврата, после которой контроль будет утрачен, и в случае нападения Россия задействует весь имеющийся арсенал". Необъявленный визит Мерца в Киев показал, что не все на Западе внимают голосу разума.Как бы то ни было, Россия стремится к достижению изначально поставленных целей СВО. Наращивает технологические возможности, расширяет спектр объектов для поражения. Так, в нынешнем году появились новые реактивные беспилотники "Герань", крылатые ракеты "Бандероль", специализированные боевые части гиперзвуковых ракет "Циркон", спутниковая система "Рассвет"… И горящие мосты Киева подтверждают: Россия не остановится на полпути. Украина, как инструмент, будет выбита из рук Запада.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко на МАКС и в TelegramМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции
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россия, в мире, аналитика, киев, германия, украина, владимир путин, минобороны рф, мид россии, колумнисты, обострение ситуации вокруг украины
россия, в мире, аналитика, киев, германия, украина, владимир путин, минобороны рф, мид россии, колумнисты, обострение ситуации вокруг украины

СВО: почему горят мосты в Киеве

21:23 05.10.2026
© photo: Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкМост Патона в Киеве, архивное фото
Мост Патона в Киеве, архивное фото - Sputnik Грузия, 1920, 05.10.2026
© photo: Sputnik / Стрингер
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Александр Хроленко, обозреватель МИА Россия сегодня - Sputnik Грузия
Александр Хроленко
Все материалы
Вооруженные силы России проводят стратегическую воздушную операцию уничтожения сухопутной логистики ВСУ.
Октябрьская "пристрелка" по киевским мостам через Днепр завершится их нейтрализацией. Вероятно расширение высокоточных ударов по днепровским мостам выше и ниже по течению. Логистическая изоляция украинской прокси-армии на левобережье безусловно ускорит достижение целей СВО, отмечает военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко.
Любая война на 90% – логистика. Москва решительно сняла белые перчатки и начала "резать" снабжение украинской прокси-армии на море и на суше. Атакованы стратегические мосты через Днепр. В результате российских ударов 1-4 октября в Киеве полностью перекрыто движение транспорта по Северному мосту. Значительно поврежден Южный автомобильно-железнодорожный мост. Транспортный коллапс возник 5 октября на автодорогах и к другим крупным киевским мостам. Движение ограничено или остановлено на пяти из шести автомобильных мостов украинской столицы.
Такие удары – принципиальное изменение стратегии и тактики российской СВО. Разрыв логистики украинских прокси-войск означает нарушение поставок техники, ГСМ и боеприпасов на левобережье Днепра (включая Славянско-Краматорскую агломерацию). Дефицит ресурсов ВСУ ускоряет наступление российской армии. Один только Южный мост обеспечивает до 90% транзита грузов на левый берег Днепра, связывает три важные автомагистрали: М-03 Киев – Харьков, М-05 Киев – Одесса, М-06 Киев – Чоп. Пролет Южного моста длиной 271 метр держат 72 пары плетеных стальных тросов, которые конструктивно уязвимы для поражения. Продолжение следует.
Кроме Северного и Южного мостов главными транспортными артериями Киева считаются мост Патона, совмещенный двухъярусный Метромост (верхний ярус – для поездов) и автомобильно-железнодорожный Дарницкий мост. Пропускная способность этих объектов – до 240 пар железнодорожных эшелонов (более полутора миллионов тонн грузов в сутки).
На случай разрушения нескольких мостов киевские власти заявили о чрезвычайных мерах: возведении понтонных переправ, строительстве подземного тоннеля под Днепром. Однако понтонные переправы способны компенсировать лишь малую часть трафика постоянного моста, а тоннель потребует значительного количества финансовых средств и времени, которых бандеровцам историей не отпущено.
Активные беспилотные удары ВСУ по гражданским объектам в глубоком тылу России летом нынешнего года сняли все ограничения на "вынос" украинской стратегической логистики, объектов энергетики и промышленности двойного назначения.
После новых угроз киевского "пианиста" Зеленского в отношении российских НПЗ Минобороны РФ 4 октября обещало усилить удары "по военным и военно-промышленным объектам, а также связанной с ними инфраструктуре в Киеве и других областях Украины". Обещание выполняется, шесть днепровских мостов в Киеве практически обречены.

Запад не понимает

Норвежский ресурс Steigan blogger 4 октября констатировал: "Удары по мостам – последнее звено в цепочке событий, которая складывалась на протяжении сентября. Сначала были поражены склады и промышленные объекты, затем – железнодорожные станции и локомотивы, связывающие Киев с западной границей, после этого – центры обработки данных, затем сама энергосистема… И наконец, переправы через Днепр". Разумеется, это еще не конец, ведь Запад по-прежнему настроен вести прокси-войну с Россией "до последнего украинца".
Кремль и Министерство иностранных дел РФ многократно предупреждали иностранных граждан и сотрудников дипмиссий об опасности пребывания в Киеве. Российские войска наступают на всех участках фронта и ежедневно наносят удары возмездия по объектам в глубоком оперативном тылу украинских войск. Киевляне бегут от фронтовой реальности, однако посольства 25 стран ЕС упрямо остаются в Киеве. Испытывают судьбу или считают себя "священной коровой" – вопрос дискуссионный.
Германский канцлер Фридрих Мерц прибыл поездом в Киев 4 октября – на фоне российских ударов по днепровским мостам и железнодорожной логистике ВСУ. Это достаточно безрассудное решение вписывается в общий курс европейской "идиократии" на бесконечную прокси-войну с РФ. В Киеве канцлер ФРГ объявил о предоставлении бандеровцам нового пакета военной помощи на 1 млрд евро. Кроме того, Украина и Германия заключили 15 соглашений на сумму 8,5 млрд евро о совместном производстве средств ПВО, беспилотников и прочего.
Политические оппоненты в Германии заметили, что Мерц "готов втянуть свою страну в конфликт с Россией для улучшения рейтинга". Подтверждая такие опасения, глава внешней разведки ФРГ Мартин Йегер подтвердил в парламенте: "Противостояние с Россией (…) приобрело новое, более опасное измерение. Германии грозит втягивание в вооруженный конфликт с РФ, попытка нападения в Лейпциге – лишь один из примеров". Очень опасная демагогия.
На Западе обратили внимание, что президент России Владимир Путин на Валдайском форуме 1 октября не говорил о неизбежности ядерной войны. Просто предупредил: логика нарастающих взаимных жестких ответов ведет к "фатальной необратимости", однажды "спираль эскалации может достичь точки невозврата, после которой контроль будет утрачен, и в случае нападения Россия задействует весь имеющийся арсенал". Необъявленный визит Мерца в Киев показал, что не все на Западе внимают голосу разума.
Как бы то ни было, Россия стремится к достижению изначально поставленных целей СВО. Наращивает технологические возможности, расширяет спектр объектов для поражения. Так, в нынешнем году появились новые реактивные беспилотники "Герань", крылатые ракеты "Бандероль", специализированные боевые части гиперзвуковых ракет "Циркон", спутниковая система "Рассвет"… И горящие мосты Киева подтверждают: Россия не остановится на полпути. Украина, как инструмент, будет выбита из рук Запада.
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Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции
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