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СВО: почему горят мосты в Киеве

СВО: почему горят мосты в Киеве

Sputnik Грузия

Вооруженные силы России проводят стратегическую воздушную операцию уничтожения сухопутной логистики ВСУ. 05.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-05T21:23+0400

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Октябрьская "пристрелка" по киевским мостам через Днепр завершится их нейтрализацией. Вероятно расширение высокоточных ударов по днепровским мостам выше и ниже по течению. Логистическая изоляция украинской прокси-армии на левобережье безусловно ускорит достижение целей СВО, отмечает военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко.Любая война на 90% – логистика. Москва решительно сняла белые перчатки и начала "резать" снабжение украинской прокси-армии на море и на суше. Атакованы стратегические мосты через Днепр. В результате российских ударов 1-4 октября в Киеве полностью перекрыто движение транспорта по Северному мосту. Значительно поврежден Южный автомобильно-железнодорожный мост. Транспортный коллапс возник 5 октября на автодорогах и к другим крупным киевским мостам. Движение ограничено или остановлено на пяти из шести автомобильных мостов украинской столицы.Такие удары – принципиальное изменение стратегии и тактики российской СВО. Разрыв логистики украинских прокси-войск означает нарушение поставок техники, ГСМ и боеприпасов на левобережье Днепра (включая Славянско-Краматорскую агломерацию). Дефицит ресурсов ВСУ ускоряет наступление российской армии. Один только Южный мост обеспечивает до 90% транзита грузов на левый берег Днепра, связывает три важные автомагистрали: М-03 Киев – Харьков, М-05 Киев – Одесса, М-06 Киев – Чоп. Пролет Южного моста длиной 271 метр держат 72 пары плетеных стальных тросов, которые конструктивно уязвимы для поражения. Продолжение следует.Кроме Северного и Южного мостов главными транспортными артериями Киева считаются мост Патона, совмещенный двухъярусный Метромост (верхний ярус – для поездов) и автомобильно-железнодорожный Дарницкий мост. Пропускная способность этих объектов – до 240 пар железнодорожных эшелонов (более полутора миллионов тонн грузов в сутки).На случай разрушения нескольких мостов киевские власти заявили о чрезвычайных мерах: возведении понтонных переправ, строительстве подземного тоннеля под Днепром. Однако понтонные переправы способны компенсировать лишь малую часть трафика постоянного моста, а тоннель потребует значительного количества финансовых средств и времени, которых бандеровцам историей не отпущено.Активные беспилотные удары ВСУ по гражданским объектам в глубоком тылу России летом нынешнего года сняли все ограничения на "вынос" украинской стратегической логистики, объектов энергетики и промышленности двойного назначения.После новых угроз киевского "пианиста" Зеленского в отношении российских НПЗ Минобороны РФ 4 октября обещало усилить удары "по военным и военно-промышленным объектам, а также связанной с ними инфраструктуре в Киеве и других областях Украины". Обещание выполняется, шесть днепровских мостов в Киеве практически обречены.Запад не понимаетНорвежский ресурс Steigan blogger 4 октября констатировал: "Удары по мостам – последнее звено в цепочке событий, которая складывалась на протяжении сентября. Сначала были поражены склады и промышленные объекты, затем – железнодорожные станции и локомотивы, связывающие Киев с западной границей, после этого – центры обработки данных, затем сама энергосистема… И наконец, переправы через Днепр". Разумеется, это еще не конец, ведь Запад по-прежнему настроен вести прокси-войну с Россией "до последнего украинца".Кремль и Министерство иностранных дел РФ многократно предупреждали иностранных граждан и сотрудников дипмиссий об опасности пребывания в Киеве. Российские войска наступают на всех участках фронта и ежедневно наносят удары возмездия по объектам в глубоком оперативном тылу украинских войск. Киевляне бегут от фронтовой реальности, однако посольства 25 стран ЕС упрямо остаются в Киеве. Испытывают судьбу или считают себя "священной коровой" – вопрос дискуссионный.Германский канцлер Фридрих Мерц прибыл поездом в Киев 4 октября – на фоне российских ударов по днепровским мостам и железнодорожной логистике ВСУ. Это достаточно безрассудное решение вписывается в общий курс европейской "идиократии" на бесконечную прокси-войну с РФ. В Киеве канцлер ФРГ объявил о предоставлении бандеровцам нового пакета военной помощи на 1 млрд евро. Кроме того, Украина и Германия заключили 15 соглашений на сумму 8,5 млрд евро о совместном производстве средств ПВО, беспилотников и прочего.Политические оппоненты в Германии заметили, что Мерц "готов втянуть свою страну в конфликт с Россией для улучшения рейтинга". Подтверждая такие опасения, глава внешней разведки ФРГ Мартин Йегер подтвердил в парламенте: "Противостояние с Россией (…) приобрело новое, более опасное измерение. Германии грозит втягивание в вооруженный конфликт с РФ, попытка нападения в Лейпциге – лишь один из примеров". Очень опасная демагогия.На Западе обратили внимание, что президент России Владимир Путин на Валдайском форуме 1 октября не говорил о неизбежности ядерной войны. Просто предупредил: логика нарастающих взаимных жестких ответов ведет к "фатальной необратимости", однажды "спираль эскалации может достичь точки невозврата, после которой контроль будет утрачен, и в случае нападения Россия задействует весь имеющийся арсенал". Необъявленный визит Мерца в Киев показал, что не все на Западе внимают голосу разума.Как бы то ни было, Россия стремится к достижению изначально поставленных целей СВО. Наращивает технологические возможности, расширяет спектр объектов для поражения. Так, в нынешнем году появились новые реактивные беспилотники "Герань", крылатые ракеты "Бандероль", специализированные боевые части гиперзвуковых ракет "Циркон", спутниковая система "Рассвет"… И горящие мосты Киева подтверждают: Россия не остановится на полпути. Украина, как инструмент, будет выбита из рук Запада.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко на МАКС и в TelegramМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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