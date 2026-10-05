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https://sputnik-georgia.ru/20261005/dlya-detsentralizatsii-pereekhali-by-vy-v-drugoy-menee-razvityy-gorod-gruzii-300973223.html
Для децентрализации переехали бы вы в другой, менее развитый город Грузии?
Для децентрализации переехали бы вы в другой, менее развитый город Грузии?
Sputnik Грузия
Тбилиси и Батуми пользуются большой популярностью у большинства жителей страны, от чего страдают другие населенные пункты. 05.10.2026, Sputnik Грузия
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грузия, общество, батуми, тбилиси, опрос, опрос sputnik, опрос sputnik грузия, опрос на сайте, опросы

Для децентрализации переехали бы вы в другой, менее развитый город Грузии?

11:39 05.10.2026
© photo: Sputnik / StringerКоллектив Секции интересов России при Посольстве Швейцарии в Грузии возложил венок и цветы в дань памяти ветеранам Великой Отечественной Войны у знаменитого мемориального комплекса "Отец солдата" в Гурджаани (регион Кахетия)
Коллектив Секции интересов России при Посольстве Швейцарии в Грузии возложил венок и цветы в дань памяти ветеранам Великой Отечественной Войны у знаменитого мемориального комплекса Отец солдата в Гурджаани (регион Кахетия) - Sputnik Грузия, 1920, 05.10.2026
© photo: Sputnik / Stringer
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Тбилиси и Батуми пользуются большой популярностью у большинства жителей страны, от чего страдают другие населенные пункты.
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