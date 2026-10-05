Для децентрализации переехали бы вы в другой, менее развитый город Грузии?

© photo: Sputnik / Stringer Коллектив Секции интересов России при Посольстве Швейцарии в Грузии возложил венок и цветы в дань памяти ветеранам Великой Отечественной Войны у знаменитого мемориального комплекса "Отец солдата" в Гурджаани (регион Кахетия)