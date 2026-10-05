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Для децентрализации переехали бы вы в другой, менее развитый город Грузии?
Для децентрализации переехали бы вы в другой, менее развитый город Грузии?
Sputnik Грузия
Тбилиси и Батуми пользуются большой популярностью у большинства жителей страны, от чего страдают другие населенные пункты. 05.10.2026, Sputnik Грузия
2026-10-05T11:39+0400
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грузия, общество, батуми, тбилиси, опрос, опрос sputnik, опрос sputnik грузия, опрос на сайте, опросы
грузия, общество, батуми, тбилиси, опрос, опрос sputnik, опрос sputnik грузия, опрос на сайте, опросы
Для децентрализации переехали бы вы в другой, менее развитый город Грузии?
Тбилиси и Батуми пользуются большой популярностью у большинства жителей страны, от чего страдают другие населенные пункты.